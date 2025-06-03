Дві лавки біля могили і цитата з Корану на надгробку: як виглядає місце поховання Мухаммеда Алі

Боксер похований на боці, обличчям до Кааби — головної святині мусульман

Легендарний боксер Мухаммед Алі, з яким порівняли Ломаченка, не просто бився на рингу, а віддавався цьому виду спорту наповну. Він був тричі чемпіоном світу у важкій вазі і був зразком не тільки у спорті, але й у житті.

Сьогодні, 3 червня, — дев’яті роковини з дня смерті боксера. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Мухаммеда Алі.

Кар’єра Мухаммеда Алі

Майбутній чемпіон світу Кассіус Марцеллус Клей-молодший (справжнє ім’я) розпочав будувати свою кар’єру в досить юному віці. Коли йому було 18, на Олімпійських іграх він виборов золоту медаль у 1960 році в Римі, у ваговій категорії до 81 кг. Вже за чотири роки, у 22, Алі став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі. Тоді він переміг Сонні Лістона.

Мухаммед Алі переміг Сонні Лістона. Фото: Getty Images

За свою кар’єру Мухаммед Алі провів 61 бій. Він здобув 56 перемог, 37 з яких нокаутом. Поразок у його кар’єрі було лише 5. Він став першим боксером, який здобув титул чемпіона світу у важкій вазі три рази, захистивши його 19 разів.

Алі прийняв іслам і змінив своє ім’я на Мухаммед Алі у 1964 році. За три роки він через релігійні переконання відмовився від служби в армії США під час війни у В’єтнамі. Це стало причиною того, що у боксера забрали ліцензію та титули. У 1971 році Верховний суд США скасував його засудження.

Фото: Getty Images

Від чого помер і як виглядає могила Мухаммеда Алі

За три роки після завершення кар'єри, у 1984, боксерові діагностували хворобу Паркінсона. Упродовж 30 років він боровся з недугою. Мухаммед Алі помер на 75-му році життя 3 червня 2016 року у лікарні від септичного шоку, що виник "з невизначеною природної причини".

Фото: Getty Images

Прощальна церемонія відбулася 10 червня у рідному місті боксера Луїсвіллі, штат Кентуккі. Вона проводилася за мусульманським обрядом — він був похований на боці, обличчям до Кааби. Процесія пройшла через місця, які були важливі Алі — його дім та музей. На похороні були присутні президент США Білл Клінтон, президент Туреччини Таїп Ердоган. Труну з тілом легендарного боксера несли Леннокс Льюїс та Вілл Сміт.

Похований Мухаммед Алі у Луїсвіллі, штат Кентуккі, США, на кладовищі "Кейв Хілл". Могила виглядає стримано: на надгробку — ім'я боксера, дати його народження та смерті і цитата з Корану. Також біля місця його поховання є дві лавки з граніту.

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