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Две скамейки у могилы и цитата из Корана на надгробии: как выглядит место захоронения Мухаммеда Али

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Мухаммед Али похоронен на кладбище "Кейв Хилл" Новость обновлена 03 июня 2025, 18:07
Мухаммед Али похоронен на кладбище "Кейв Хилл". Фото колаж Телеграфу, Getty Images

Боксер похоронен на боку, лицом к Каабе — главной святыне мусульман

Легендарный боксер Мухаммед Али, с которым сравнили Ломаченко, не просто бился на ринге, а отдавался этому виду спорта по полной. Он был трижды чемпионом мира по тяжелому весу и был образцом не только в спорте, но и в жизни.

Сегодня, 3 июня, — девятая годовщина со дня смерти боксера. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Мухаммеда Али.

Карьера Мухаммеда Али

Будущий чемпион мира Кассиус Марцеллус Клей-младший (настоящее имя) начал строить свою карьеру в достаточно юном возрасте. Когда ему было 18, на Олимпийских играх он завоевал золотую медаль в 1960 году в Риме, в весовой категории до 81 кг. Уже через четыре года, в 22, Али стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Тогда он победил Сонни Листона.

Мухаммед Али
Мухаммед Али победил Сонни Листона. Фото: Getty Images

За свою карьеру Мухаммед Али провел 61 бой. Он добился 56 побед, 37 из которых нокаутом. Поражений в его карьере было всего 5. Он стал первым боксером, получившим титул чемпиона мира в тяжелом весе три раза, защитив его 19 раз.

Али принял ислам и изменил свое имя на Мухаммед Али в 1964 году. Через три года он из-за религиозных убеждений отказался от службы в армии США во время войны во Вьетнаме. Это стало причиной того, что у боксера забрали лицензию и титулы. В 1971 году Верховный суд США упразднил его осуждение.

Мухаммед Али
Фото: Getty Images

От чего умер и как выглядит могила Мухаммеда Али

Через три года после завершения карьеры, в 1984, боксеру диагностировали болезнь Паркинсона. В течение 30 лет он боролся с недугом. Мухаммед Али скончался на 75-м году жизни 3 июня 2016 года в больнице от септического шока, возникшего "по неопределенной природной причине".

Мухаммед Али
Фото: Getty Images

Прощальная церемония прошла 10 июня в родном городе боксера Луисвилли, штат Кентукки. Она проводилась по мусульманскому обряду — он был похоронен на боку, лицом к Каабе. Процессия прошла через места, которые были важны Али – его дом и музей. На похоронах присутствовали президент США Билл Клинтон, президент Турции Тайип Эрдоган. Гроб с телом легендарного боксера несли Леннокс Льюис и Уилл Смит.

Похороны Мухаммеда Али

Похоронен Мухаммед Али в Луисвилле, штат Кентукки, США, на кладбище "Кейв Хилл". Могила выглядит сдержанно: на надгробии — имя боксера, даты его рождения и смерти и цитата из Корана. Также у места его захоронения есть две скамейки из гранита.

Мухаммед Али могила
Мухаммед Али могила
Могила Мухаммеда Али
Мухаммед Али могила

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