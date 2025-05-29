Там вже 60 років горить Вічний вогонь: як виглядає могила Кеннеді, навколо вбивства якого - сотні теорій

Біля 35-го президента США поховали двох його дітей, які померли у дитинстві

Однією з найбільш резонансних подій 20 століття стало вбивство Джона Фіцджеральда Кеннеді. Теорії про "змовництво" та різні припущення про те, хто це зробив, не вщухають і нині. Особливо після оприлюднення Трампом документів, які пов’язані з розслідуванням вбивства 35-го президента США.

Ця історія повна конспірологічних теорій. Зі смертю президента пов’язували мафію, ЦРУ США, КДБ СРСР, іноземні уряди і навіть лідера Куби Фіделя Кастро. Сьогодні, 29 травня, відзначається 108-ма річниця з Дня народження Джона Кеннеді. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає його могила.

Джон Кеннеді 22 листопада 1963 року разом зі своєю дружиною Жаклін їхав у лімузині вулицями міста Даллас, Техас. Близько 12:30 за місцевим часом пролунали постріли. Президент отримав поранення наскрізне у спину та в голову, яке було смертельним. Менш ніж за пів години він помер у лікарні "Паркленд".

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Хто вбив Кеннеді?

За офіційними даними, які оприлюднила Комісія Воррена у 1964 році, у Кеннеді стріляв Лі Гарві Освальд — ветеран морської піхоти США. Він здійснив постріл з шостого поверху Техаського шкільного книжкового складу. За годину після гибелі президента Освальда було заарештовано. За два дні його застрелив власник нічного клубу Джек Рубі. Отже, він перед судом винний у вбивстві не постав і це тільки підігріло сумніви про те, що вбився Кеннеді — не він.

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Версії причин вбивства

Результати розслідувань Комісії Воррена багато разів ставили під сумнів. Серед найпоширеніших теорій змови щодо вбивства Кеннеді — мафія, оскільки президент боровся із організованою злочинністю, а це могло не подобатися "банді"; ЦРУ — є теорія, що Кеннеді після "провалу у Затоці свиней" на Кубі мав на меті зменшити повноваження спецслужб; Фідель Кастро — через напружені стосунки між Кубою та США.

Фото: Getty Images

Де похований і як виглядає могила Кеннеді

Джон Кеннеді похований на Арлінгтонському національному кладовищі в Вашингтоні. Його могила знаходиться на пагорбі, з видом на столицю. На місці поховання експрезидента — надгробок, на якому викарбуване його ім’я, дати життя і смерті.

З 25 листопада 1963 року на могилі Кеннеді палає Вічний вогонь. Біля Джона Кеннеді похована його дружина Жаклін Кеннеді та їхні двоє дітей, життя яких обірвалося ще у дитинстві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Георгія Гонгадзе. Ця трагічна подія змінила Україну та стала каталізатором протестних рухів. Але замовників убивства так і не встановили.