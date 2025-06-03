Щоб не виколупувати з-під рукава: дивна звичка Путіна з годинником викликала суперечки у мережі

Президент РФ має дивну звичку носити годинник на правій руці

Володимир Путін — жорстокий російський диктатор, якого ненавидять в Україні, але обожнюють у Росії. Його іміджу, стилю спілкування, поведінці та звичкам приділяється багато уваги в пресі та в соцмережах. Так, наприклад, багато суперечок та припущень у мережі викликала звичка Путіна носити годинник на правій руці.

"Телеграф" розповість, чому президент РФ носить наручний годинник не за етикетом.

Путін і його годинник — що не так?

Багато років у мережі точаться дискусії на тему того, що Путін носить наручний годинник на правій руці, хоча за етикетом правильно носити його на лівій. При цьому президент РФ не шульга, що могло б пояснити таку звичку.

Кучма, Путін і Лукашенко. Фото: Getty Images

Ті, хто давно стежать за зовнішністю та звичками Путіна, могли помітити, що в молодості він носив наручний годинник за правилами — на лівій руці. Однак звичка носити їх на правій руці з’явилася з того часу, як він став президентом РФ.

Одна з версій свідчить про те, що під час розгляду кандидатури Путіна на пост президента ще за Єльцина, з ним зустрілася деяка пані Дяченко. До зустрічі з нею Путін ретельно готувався і виглядав бездоганно, проте представник Єльцина дала йому дивну пораду — одягнути годинник на праву руку, щоб внести крихітний дисонанс у бездоганний образ.

Цим Путін і скористався, щоби створити певне враження. А потім звичка носити годинник на правій руці лишилася.

Меркель і Путін. Фото: Getty Images

А в 2018 році президент РФ пояснив журналістам свою звичку носіння наручного аксесуара. Він зазначив, що носить годинник на зап’ясті так, щоб "не виколупувати його з-під рукава". Крім того, годинник на лівій руці доставляв йому дискомфорт, тому простіше носити його на правій руці.

Путін. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін загадково зник після вдалої спецоперації України. Коли його востаннє бачили.