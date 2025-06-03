Щоб не виколупувати з-під рукава: дивна звичка Путіна з годинником викликала суперечки у мережі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Президент РФ має дивну звичку носити годинник на правій руці
Володимир Путін — жорстокий російський диктатор, якого ненавидять в Україні, але обожнюють у Росії. Його іміджу, стилю спілкування, поведінці та звичкам приділяється багато уваги в пресі та в соцмережах. Так, наприклад, багато суперечок та припущень у мережі викликала звичка Путіна носити годинник на правій руці.
"Телеграф" розповість, чому президент РФ носить наручний годинник не за етикетом.
Путін і його годинник — що не так?
Багато років у мережі точаться дискусії на тему того, що Путін носить наручний годинник на правій руці, хоча за етикетом правильно носити його на лівій. При цьому президент РФ не шульга, що могло б пояснити таку звичку.
Ті, хто давно стежать за зовнішністю та звичками Путіна, могли помітити, що в молодості він носив наручний годинник за правилами — на лівій руці. Однак звичка носити їх на правій руці з’явилася з того часу, як він став президентом РФ.
Одна з версій свідчить про те, що під час розгляду кандидатури Путіна на пост президента ще за Єльцина, з ним зустрілася деяка пані Дяченко. До зустрічі з нею Путін ретельно готувався і виглядав бездоганно, проте представник Єльцина дала йому дивну пораду — одягнути годинник на праву руку, щоб внести крихітний дисонанс у бездоганний образ.
Цим Путін і скористався, щоби створити певне враження. А потім звичка носити годинник на правій руці лишилася.
А в 2018 році президент РФ пояснив журналістам свою звичку носіння наручного аксесуара. Він зазначив, що носить годинник на зап’ясті так, щоб "не виколупувати його з-під рукава". Крім того, годинник на лівій руці доставляв йому дискомфорт, тому простіше носити його на правій руці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін загадково зник після вдалої спецоперації України. Коли його востаннє бачили.