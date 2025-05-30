Катерина III? У Кремлі розглядають доньку Путіна як наступницю – що про неї відомо

Доньок Путіна презентують російському суспільству як особистостей з різним фокусом

У Кремлі можуть серйозно розглядати сценарій передачі влади доньці Володимира Путіна – Катерині Тихоновій. За даними джерел, наближених до адміністрації президента РФ, саме цей варіант активно просуває Михайло Ковальчук – науковець, підприємець та давній соратник Путіна, який має значний вплив на кремлівські еліти.

Як повідомляє канал ВЧК-ОГПУ, Ковальчук вже переконує не лише самого Путіна, а і його доньку в тому, що саме вона повинна стати "незалежним кандидатом" на президентських виборах. Такий підхід, на його думку, забезпечить контрольовану зміну влади зі збереженням її в межах родини чинного президента.

У публікації йдеться, що Ковальчук називає цей варіант "єдиним правильним". За словами джерел, брат Михайла – Юрій Ковальчук, якого називають "особистим фінансистом" Путіна, також повністю підтримує ідею "династійної передачі" влади.

"Катерина III"? Чому саме Тихонова

Катерина Тихонова – донька Путіна від Людмили Очеретної, за освітою – фізик-математик, керівниця науково-освітнього фонду "Іннопрактика" та структур у МДУ.

Вона не має політичного бекграунду, що дає змогу представити її як "технократа" та "свіже обличчя" у кремлівській системі. При цьому фонд, пов’язаний з нею, є співвласником російської компанії "Геоскан" – провідного виробника безпілотників, чия чиста прибутковість зросла в 6,2 раза у 2024 році (до 1,27 млрд рублів).

Катерина Тихонова, донька Путіна

На її користь грає і роль в міжнародних проєктах Кремля. За інформацією агентства Bloomberg, Тихонова є учасницею стратегії Росії щодо розширення впливу в Африці. Її залучили до налагодження гуманітарних, наукових та технологічних зв'язків з низкою африканських держав.

У 2022 році німецькі спецслужби з’ясували, що Тихонова веде розкішний спосіб життя: приватні перельоти на літаках за 10 тисяч євро за годину, охорона від ФСО, проживання за кордоном. Цей стиль життя, ймовірно, фінансується коштом російського держбюджету. Вже після повномасштабного вторгнення Росії вона регулярно бувала в Європі.

Катерина Тихонова

Катерина Тихонова має непросту історію особистого життя. Її першим чоловіком був Кирило Шамалов — заступник голови правління нафтохімічного гіганта "Сибур", володар великого пакета акцій компанії та син давнього соратника Путіна. Їхній шлюб, за інформацією агентства Bloomberg, розпався до початку 2018 року. Тихонова офіційно ніколи не підтверджувала цей союз, як і сам Путін — свою спорідненість з Катериною.

Після розлучення Тихонова нібито вступила в стосунки з відомим балетмейстером Ігорем Зеленським. За журналістськими розслідуваннями, вони познайомилися в московському театрі ім. Станіславського, де Зеленський працював у 2010-х роках. Вона часто відвідувала балетні постановки, а її помічали на репетиціях і виставах разом із Зеленським. У 2022 році артист раптово залишив посаду керівника балету Баварського театру в Мюнхені, пояснивши це "сімейними обставинами".

За даними журналістів, у пари є спільна донька, народжена у 2017 році. Тихонова часто навідувалась із нею до Мюнхена. При цьому сам Ігор Зеленський офіційно одружений з балетною репетиторкою Яною Серебряковою та виховує трьох дітей у шлюбі.

Відразу дві?

Паралельно з просування Катерини Тихонової як потенційної "наступниці" Путіна, Кремль активно вибудовує публічний образ її сестри – Марії Воронцової. У російському інформаційному просторі вона дедалі частіше з’являється як активна та рішуча діячка. Особливу увагу привернула історія, що розлетілася Telegram-каналами – про "подвиг" Воронцової, який, щоправда, нагадує сценарій дешевого військового блокбастера.

Марія Воронцова, донька Путіна

За легендою, донька Путіна організувала польовий госпіталь, у якому нібито вилікували понад 10 тисяч солдатів. У грудні 2024 року, під час оточення цього госпіталю й обстрілу касетними боєприпасами, вона "особисто рятувала поранених, виносила їх з вагонів під вогнем, зазнала контузії, але не припиняла рятувальні роботи". У російських пабліках цю історію назвали "героїзмом нового часу", однак абсурдність цієї легенди стає очевидною – відсутність сенсу в евакуації на передову, кількість "врятованих" та транспортування поранених залізницею – дають підстави сумніватися в реальності таких подій.

Втім, ця історія чудово виконує роль іміджевої підготовки Марії Воронцової до політичної кар’єри. Протягом 2024 року вона помітно активізувалася в публічному просторі: давала інтерв’ю про медичні технології, виступала на форумах, оголошувала доповіді та модерувала сесії.

Марія Воронцова

Важливо й те, що Воронцова спеціалізується на генетиці. Її структури отримують мільярди рублів на відповідні дослідження, а в західних ЗМІ вже з’явилися занепокоєння через можливі експерти над людьми.

Першим відомим партнером Марії Воронцової був нідерландець Йорріт Йост Фаассен, якого в пресі часто називали "зятем Путіна". Пара познайомилася в Нідерландах у середині 2000-х, коли Марія там навчалася. Вони мешкали у Ворсготені, ймовірно, були одружені, а Воронцова певний час використовувала прізвище чоловіка. У стосунках народився син, хоча його публічно ніколи не показували. Після авіакатастрофи MH17, за інформацією ЗМІ, Путін нібито вимагав повернення доньки з родиною до Росії.

Зараз Воронцова перебуває у стосунках з Євгеном Нагорним — випускником Московського фінансово-юридичного університету. Його представники еліти не пов’язують із впливовими родинами, і познайомила пару подруга Марії, кардіологиня Олеся Сагайдак. За даними журналістів, саме через ці зв’язки Нагорний потрапив у близьке коло доньки Путіна.

"Трон для доньки"

Ідея передачі влади від Путіна дочці, як "незалежній кандидатці", ймовірно має стати способом створити ілюзію оновлення системи без втрати контролю. Такий сценарій вже починає розігруватися – і Катерина Тихонова, і Марія Воронцова вибудовуються як публічні постаті з різним фокусом. Перша – як майбутній політик, "технократ", що може очолити країну. Друга – як гуманітарна фігура, моральний авторитет та обличчя турботи про солдатів та науку. При цьому, у Кремлі усвідомлюють: успішність такого плану можлива лише за повного політичного та силового контролю над виборчим процесом – що, з огляду на стан апарату РФ, є не просто цілком досяжним, а таким, що вже впроваджено в політичне життя країни.

Фото Путіна з доньками

Якщо сценарій реалізують, Росія отримає не просто нового президента, а першу жінку-главу держави з родини чинного диктатора. І якщо ім’я "Катерина III" поки звучить як жарт, то для спадкової автократії – це цілком реальний шлях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Катерина Тихонова, донька російського диктатора Володимира Путіна, вже кілька років перебуває у стосунках з Ігорем Зеленським, як з’ясували журналісти. Пара познайомилася в Москві, однак свою професійну діяльність Зеленський активно розвивав у Німеччині.