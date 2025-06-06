Трамп вважає себе найадекватнішим: Кулеба розкрив тонкощі його ставлення до Путіна та Зеленського

У нього не вийшло продавити українського лідера

Президент США Дональд Трамп має доволі складні стосунки з українським лідером Володимиром Зеленський, однак наразі вони покращились. Водночас справжнє ставлення американського лідера до очільника РФ Володимира Путіна багатьох дивує.

Про це розповів ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час етеру "Сніданок з 1+1". Український політик особисто знайомий з Трампом, тому доволі відкрито пояснив його ставлення до Зеленського та Путіна.

За словами Кулеби, Трамп вважає себе найбільш адекватною людиною в цьому світі, відповідно і всі свої рішення вважає правильними. Для українців та Європи він не входить в перелік найадекватніших людей, проте його це не хвилює.

Відповідаючи на питання кореспондента, які ж відносини Трампа з Зеленським зараз, він сказав: "Вони складні. Хотів якусь кулінарну метафору придумати, але те, що спало на думку, воно не потрапить в ефір. Прийдеться вирізати".

Однак ексміністр наголосив, що зараз стосунки українського та американського лідерів покращились, але їх складність не можна заперечувати.

"Покращилися, тому що Трамп зрозумів, що він не може продавити Зеленського. Він спробував зробити це так сильно, нахабно і рішуче. Але не зміг", — пояснює Кулеба.

За його словами, Трамп — боєць і він поважає схожих на себе людей, які мають характер. Зеленський видався саме таким, тому президент США почав його поважати. Однак це не вплинуло на його бажання швидко закінчити війну в Україні, він все ж хоче Зеленського "доламати, дотиснути і перемогти". А от ставлення американського лідера до російського зовсім протилежне.

"Трамп захоплюється Путіним. Путін для Трампа — це рольова модель. Це успішний лідер, який побудував таку країну, якою хотів би керувати Трамп насправді. Де все вирішує одна людина, де начальник сказав і всі одразу сказали: "Так, точно, зараз зробимо"", — резюмував Кулеба.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп розповів, як відмовляв Путіна від атаки на Україну і до чого готується сам.