Ізраїль та Іран знову за крок від війни: американців евакуйовують з Близького Сходу

Кульмінація може наступити найближчими днями

Ситуація на Близькому Сході знову загострюється, а ризики військового зіткнення між Ізраїлем та Іраном зростають. Через це США вирішили скоротити свою присутність в Іраку.

Про це пише Jerusalem Post. Зазначається, що Державний департамент також готується видати розпорядження про евакуацію допоміжного персоналу з посольств у Бахрейні та Кувейті.

Пентагон схвалив виїзд сімей військових, дислокованих по всіх військових базах США в регіоні.

Причиною загострення є провал переговорів щодо іранської ядерної програми між чиновниками Вашингтона та Тегерана. Після цього з іранського боку вже почали загрожувати ударом по американських військових базах.

"Деякі офіційні особи з іншого боку загрожують конфліктом, якщо переговори не увінчаються успіхом. Якщо нам нав’яжуть конфлікт… усі бази США знаходяться в межах нашої досяжності, і ми сміливо завдамо ударів у країнах перебування", — сказав міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде.

На тлі цього Велика Британія попередила всі танкери та інші судна залишатися напоготові під час перебування у Перській затоці.

За даними AP, переговори США та Ірану, які були спрямовані на недопущення отримання Тегераном ядерної зброї, зайшли в глухий кут. В обмін на це Вашингтон навіть пропонував скасувати деякі економічні санкції. Шостий раунд переговорів мав відбутися 15 червня в Омані, але джерела видання повідомляють, що ймовірність їхнього проведення стрімко падає.

Ізраїль вважає іранську ядерну програму загрозою для своєї безпеки та попереджав чиновників Білого дому, що Тегеран піде на угоду лише перед загрозою реального воєнного удару.

Варто зазначити, що у жовтні 2024 року Ізраїль завдав масштабного удару по місцях виробництва безпілотників та балістичних ракет Ірану. Також було завдано удару по одному з ядерних об’єктів.