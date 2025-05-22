Ізраїль готує "швидку атаку" на ядерні об'єкти Ірану: ЗМІ розповіли, як все може відбутися

Ізраїль готує атаку на ядерні об'єкти Ірану, американські військові в курсі приготувань та висловили занепокоєння

Ізраїль, не покладаючись на адміністрацію президента США Дональда Трампа, який вже зірвав один ізраїльський план знищення ядерної інфраструктури Ірану, готує "швидку атаку" на іранські ядерні об'єкти. Вона відбудеться, якщо (або коли) переговори між США та Іраном проваляться.

Про це пише американське видання Axios із посиланням на два ізраїльських джерела, які знають про ситуацію з переговорами. Ізраїльська розвідка останніми днями надала уряду доповідь, у якій сказано, що переговори між Тегераном та Вашингтоном можуть зірватися: це радикальна переоцінка ситуації, оскільки раніше вважалося, що нова "ядерна угода" близька до укладення.

"Одне джерело повідомило, що ізраїльські військові вважають, що їхнє оперативне вікно для проведення успішного удару може незабаром закритися, тому Ізраїлю доведеться діяти швидко, якщо переговори проваляться. Джерело відмовилося пояснити, чому військові вважають, що удар пізніше буде менш ефективним", – сказано у матеріалі.

При цьому джерела підтвердили повідомлення інших американських ЗМІ про те, що Ізраїль готує таку атаку, і що американські військові в курсі приготувань. Але поки що в офісі ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху сподіваються, що Трамп у підсумку "буде розчарований переговорами та готовий дати йому зелене світло". З іншого боку, співрозмовник в уряді США висловив занепокоєння тим, що Ізраїль може почати атаку навіть без дозволу США. Нещодавно прем'єр Ізраїлю провів таємну зустріч з групою представників спецслужб та збройних сил країни, де обговорювалися переговори між США та Іраном.

"Два ізраїльських джерела заявили, що будь-який ізраїльський удар по Ірану буде не одноразовим, а військовою кампанією, яка триватиме щонайменше тиждень. Така операція була б дуже складною та небезпечною як для Ізраїлю, так і для регіону. Країни регіону побоюються, що ізраїльський удар може спричинити широкомасштабне радіоактивне випадання, не кажучи вже про війну", – додало видання.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп після повернення до Білого дому звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду та пригрозив наслідками, якщо той відмовиться. Тегеран зрештою на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними". При цьому в США пригрозили воєнними діями, якщо Іран відмовиться підписувати угоду і не припинить збагачувати уран. "Телеграф" також писав, чи готовий Трамп розпочати війну проти Ірану.

Зазначимо, нещодавно Трамп оголосив про нові масштабні санкції проти країн, які купують нафту та нафтохімічні продукти в Ірану. Він попередив, що всім державам, які продовжують таку торгівлю з Іраном, буде заборонено вести бізнес зі Сполученими Штатами. Іран у відповідь заявив, що готовий укласти з президентом США Дональдом Трампом нову "ядерну угоду". Але натомість Тегеран вимагає зняття з країни економічних санкцій, які накладали Сполучені Штати.