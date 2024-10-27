Ізраїль одним ударом "вимкнув" іранську ракетну програму, ЗМІ розповіли, що сталося

У Тегерані цю інформацію не коментують

Ізраїль під час атаки на Іран 26 жовтня паралізував виробництво балістичних ракет та безпілотників. Крім того, було завдано удару по об'єкту, пов'язаним з ядерною програмою.

Про це пише Axios з посиланням, на ізраїльські джерела. Зазначається, що удар Ізраїлю зруйнував важливий компонент іранської програми балістичних ракет.

За даними видання, знищення цього обладнання завдало серйозної шкоди здатності Ірану відновити свої запаси ракет. Джерела повідомили, це може стримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

Джерела видання також повідомили, що Ізраїль вразив 12 планетарних змішувачів, які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності, які складають основну частину ракетного арсеналу Ірану. Високопоставлений чиновник США підтвердив, що удар підриває можливості Ірану з виробництва ракет.

Ізраїльські джерела сказали виданню, що змішувачі є дуже складним обладнанням, яке Іран не може виробляти самостійно і повинен купувати в Китаї. За словами джерел, відновлення міксерів може зайняти щонайменше рік.

Хоча Іран все ще має великий запас балістичних ракет, ізраїльські джерела кажуть, що той факт, що Іран не може виробляти нові балістичні ракети, також обмежить його здатність поповнювати запаси балістичних ракет своїх помічників, таких як Хезболла та Хусити.

Також ізраїльські джерела повідомили, що під час атаки також було вражено чотири батареї протиповітряної оборони С-300, які перебували в стратегічних місцях і захищали Тегеран і ядерні та енергетичні об’єкти в Ірані.

Своєю чергою іранські військові заявили, що ізраїльський удар було здійснено з повітряного простору Іраку, і додали, що кілька радіолокаційних систем зазнали незначних ушкоджень, які перебувають у процесі ремонту. Іранські військові не згадали про будь-які пошкодження заводів з виробництва ракет або безпілотників і підкреслили, що Іран залишає за собою право на відповідь.

Ізраїльські джерела підтвердили, що удари були завдані з повітряного простору Сирії та Іраку, деякі з них поблизу кордону Іраку з Іраном. Ізраїльські військово-повітряні сили атакували фабрику з виробництва безпілотників і завдали "символічного" удару по об'єкту в місті Парчин, який у минулому використовувався для досліджень і розробки ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Іран здійснив запуск ракет по Ізраїлю. Це відбулося на тлі початку ізраїльської наземної операції проти радикального руху "Хезболла" у Лівані. Ізраїль пообіцяв відповісти на іранську ракетну атаку.

ЦАХАЛ заявив, що під час іранської ракетної атаки на Ізраїль увечері 1 жовтня протиповітряна оборона країни збила велику кількість ракет. Загалом кількість випущених ракет оцінили у 180 одиниць. Декілька ракет перехопили американські системи протиповітряної оборони, які допомагали відбивати атаку.