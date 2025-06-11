Израиль и Иран опять в шаге от войны: американцев эвакуируют с Ближнего Востока

Кульминация может наступить в ближайшие дни

Ситуация на Ближнем Востоке опять накаляется, а риски военного столкновения между Израилем и Ираном растут. Из-за этого США решили сократить своё присутствие в Ираке.

Об этом пишет Jerusalem Post. Отмечается, что Государственный департамент также готовится выдать распоряжение об эвакуации вспомогательного персонала из посольств в Бахрейне и Кувейте.

Пентагон одобрил выезд семей военных, которые дислоцированы по всем военным базам США в регионе.

Причиной обострения является провал переговоров по иранской ядерной программе между чиновниками Вашингтона и Тегерана. После этого с иранской стороны уже начали грозить ударом по американским военным базам.

"Некоторые официальные лица с другой стороны угрожают конфликтом, если переговоры не увенчаются успехом. Если нам навяжут конфликт… все базы США находятся в пределах нашей досягаемости, и мы смело нанесем по ним удары в странах пребывания", — сказал министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

На фоне этого Великобритания предупредила все танкеры и другие суда оставаться наготове во время нахождения в Персидском заливе.

По данным AP, переговоры США и Ирана, которые были направлены на недопущение получения Тегераном ядерного оружия, зашли в тупик. В обмен на это Вашингтон даже предлагал отменить некоторые экономические санкции. Шестой раунд переговоров должен был состояться в 15 июня в Омане, но источники издания сообщают, что вероятность их проведения стремительно падает.

Израиль считает иранскую ядерную программу угрозой для своей безопасности и предупреждал чиновников Белого дома, что Тегеран пойдет на сделку лишь перед угрозой реального военного удара.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года Израиль нанес масштабный удар по местам производства беспилотников и баллистических ракет Ирана. Также был нанесен удар по одному из ядерных объектов.