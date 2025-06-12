Більдерберзький клуб знову у дії: таємна зустріч світових лідерів пройде у Швеції, що про неї відомо

Політики, мільярдери та топ-менеджери з усього світу обговорять ключові актуальні питання

У Стокгольмі 12 червня відбудеться секретна зустріч світової еліти — Більдерберзької групи Серед учасників, у тому числі генсек НАТО Марк Рютте, голова польської дипломатії Радослав Сікорський, президент Фінляндії Олександр Стубб, а також багато інших.

Захід проводитиметься у розкішному готелі Grand Hotel у Стокгольмі. Серед тем для обговорення на зустрічі: майбутнє України, євроатлантичні відносини, економіка США, Європа, Близький Схід, інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції. Про це пише RMF24.

До цієї події готувалися ще з 10 червня у Стокгольмі. На цей час територія навколо готелю обгороджена та охороняється поліцією. Діяльність групи секретна, тому трансляції та пресконференції не буде.

Більдерберзька група — що про неї відомо

Це щорічний закритий форум, який створили ще далекого 1954 року. У ньому зазвичай беруть участь від 120 до 150 осіб із числа політиків найвищого рангу, членів рад великих міжнародних інститутів, значних фондів, банків та корпорацій зі світовим охопленням та впливом. Початкова мета цього форуму — зміцнення відносин між США та Європою та запобігання новій світовій війні.

Готель "Більдерберг", Нідерланди, де відбулася перша конференція клубу у 1954 році

Група збирається у дорогих готелях по всьому світу, але найчастіше обирають Європу. А кожні чотири роки гостей приймає Канада чи США. Участь у конференції відбувається лише за особистими запрошеннями. Штаб-квартира клубу Більдерберга знаходиться в Нью-Йорку, в приміщенні Фонду Карнегі.

Група має невеликий центральний офіс у Голландії, який щороку вирішує, яка країна прийматиме майбутню зустріч. Потім країна, що приймає, повинна забронювати цілий готель на чотири дні, а також організувати харчування, транспорт та безпеку.

На зустрічі не допускаються сторонні особи та відсутній друк. Прийняті рішення тримаються у найсуворішій таємниці. Список питань, що розглядаються, публікується на офіційному сайті після зборів. На зборах групи заборонено будь-що записувати; заборонено робити заяви для преси та розголошувати дискусії, що відбуваються на цих зустрічах.

Grand Hotel у Стокгольмі. Фото: Booking

Учасники мають право використовувати інформацію, отриману на конференції, але не розкривати комусь конкретному вона належить (відоме як правило Чатем-Хауса).

До речі, через велику таємність засідань різні групи конспірологів часто заявляють, що клуб нібито таємно "керує світом", а деякі групу називають "зловіщою". Навколо цих зборів ходить велика кількість чуток та теорій змов. Однак підтвердження їм немає.

Що обговорюють та що вирішують

На зустрічах закритої групи обговорюються актуальні світові проблеми. Цього разу, наприклад, члени зборів будуть говорити про євроатлантичні відносини, майбутнє України та багато іншого, що на порядку денному.

За словами колишнього голови Етьєна Давіньйона у 2011 році, головним плюсом зустрічей Більдерберзької групи є те, що учасникам дають можливість говорити та вести відверті дебати, а також дізнаватися, що насправді думають основні діячі, без ризику того, що непідготовлені коментарі стануть їжею для суперечок у ЗМІ.

У пресрелізі 2008 року від "American Friends of Bilderberg" говорилося, що "єдиною діяльністю групи Більдерберг є її щорічна конференція, і що на зустрічах не пропонувалося жодних резолюцій, не проводилося голосувань і не робилося жодних політичних заяв".

Варто наголосити, що цей закритий клуб не є інституцією, яка приймає закони чи офіційні рішення.

Хто запрошений на зустріч 12 червня 2025

Відомо, що гостями секретної зустрічі стануть такі особи:

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

Президент Фінляндії Олександр Стубб;

Голова польської дипломатії Радослав Сікорський та його дружина, письменниця та журналістка Енн Епплбаум;

Міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

Спікер Бундестагу Юлія Клекнер;

Засновник Spotify Деніел Ек;

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі;

Генеральний директор банку Santander Ана Боті;

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделлу;

Генеральний директор InPost Рафал Бржоска;

Генеральний директор Polish Business Roundtable Войцех Костшев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну з робочим візитом приїжджав президент Сербії Олександр Вучич.