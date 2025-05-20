У Київ приїхав принц Норвегії: чи має він українські корені та що відомо про майбутнього короля

Норвегія з початку вторгнення підтримує Україну

До Києва прибув кронпринц Норвегії Гокон. Візит супроводжується також норвезьким міністром енергетики.

Це перший приїзд члена королівської родини Норвегії до України за майже 20 років. Програма візиту передбачає зустрічі з представниками української влади та норвезькими партнерами, а також відвідування проєктів, які підтримує Норвегія. Про це пише норвезьке видання NRK.

Відомо, що Гокон вже відвідав Мощун, що на Київщині, де у березні 2022 року росіяни вбили багато людей.

Гокон належить до династії Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. Попри те, що історично в династіях норвезьких правителів були українці (Гаральд III Суворий, або Гаральд Сміливий, король Норвегії 1046—1066, був одружений з Єлизаветою Ярославною, дочкою Ярослава Мудрого, князя Київського) ця королівська династія не має зв'язку з Україною та походить з німецького герцогства Шлезвіг-Гольштейн.

Глюксбурги є гілкою Ольденбурзької династії, яка нині править Данією з 1863 року та Норвегією з 1905 року. Також представники цієї династії правили Грецією з 1863 по 1924 роки та з 1935 по 1973 роки. Кронпринц Гокон є сином нинішнього короля Норвегії і після сходження на престол носитиме титул короля Гокона VIII.

Норвезька монархія на боці України

Представники королівського дому Норвегії неодноразово демонстрували свою підтримку Україні від початку повномасштабної війни. Норвезька монарша родина надає як дипломатичну, так і реальну допомогу нашій державі у протистоянні російській агресії.

У грудні 2023 року відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з королем Норвегії Гаральдом V. Під час аудієнції український лідер висловив вдячність за прихисток українських біженців у Норвегії та п'ятирічну програму допомоги Україні, запроваджену в лютому 2023 року, яка охоплює гуманітарну, фінансову та військову підтримку.

У березні 2025 року президент Зеленський отримав аудієнцію в кронпринца-регента Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт. Зустріч була присвячена зміцненню культурних зв'язків між нашими країнами та підтримці гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Раніше "Телеграф" писав, що Норвегія так сильно підтримує Україну з трьох причин. Країна оголосила про програму підтримки України до 2030 року.