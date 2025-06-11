Вучич – друг чи ворог України? Як він ставиться до війни та до Путіна

Сербія від початку повномасштабного вторгнення Росії до України зберігає нейтралітет. До того ж це єдина країна в Європі, яка відмовилася вводити санкції проти РФ

Президент Сербії Олександр Вучич після нещодавньої поїздки до Москви приїхав до України вперше під час повномасштабної війни. Ціль — участь у саміті "Україна-Південно-Східна Європа", який відбудеться в Одесі в середу, 11 червня.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про Вучича, яка його позиція щодо війни в Україні і як він ставиться до російського президента Володимира Путіна. Ми звернулися до експертів, щоб з’ясувати, чи Вучич для України — друг чи ворог?

Олександр Вучич — що про нього відомо

Президент Республіки Сербія від 1 червня 2017 року. З 2012 по 2023 рік був лідером Сербської прогресивної партії, яка вважається консервативною, сербською націоналістичною, неоліберальною, проєвропейською та популістською, а також виступає за вступ Сербії до ЄС.

Народився 5 березня 1970 року у столиці Сербії Белграді.

Закінчив юридичний факультет Белградського університету.

У 1993 році Вучич вступив до Сербської радикальної партії, а через два роки став її генеральним секретарем.

З 1996 до 1998 року очолював спортивно-бізнесовий центр.

Олександр Вучич

У березні 1998 року був призначений міністром інформації в уряді Мірка Мар’яновича. До речі, це був період, коли в Сербії, як частини Югославії, була війна в рамках Югославських воєн, які проходили з 1991 по 1999 рік. Тоді відбувався масштабний розпад Югославії та Сербія була залучена до бойових дій у Словенії, Хорватії, Боснії та Косово.

На місцевих виборах 2004 року Вучич балотувався на посаду мера Белграда з девізом кампанії "Вучич для мегаполісу", де він відвідав усі приміські райони і просував себе як енергійного молодого городянина. Він отримав 29% голосів у першому турі та 48,4% голосів у другому турі. Однак тоді Вучич програв, а перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Ненад Богданович.

Олександр Вучич. Фото 2004 рік

Після парламентських виборів 2014 року Прогресивна партія отримала 158 із 250 місць у парламенті та сформувала правлячу коаліцію із Соціалістичною партією Сербії. Вучича було обрано Прем’єр-міністром Сербії.

З 31 травня 2017 року є президентом Сербії.

Олександр Вучич також займався баскетболом та футболом. Відомий як уболівальник белградського клубу "Црвена Зірка", у 2020 році він вирішив виконати свою дитячу мрію і розпочав навчання на баскетбольного тренера.

Одним із хобі Олександр Вучича є баскетбол

Що говорить про війну в Україні

Сербія від початку повномасштабного вторгнення Росії до України зберігає нейтралітет. До того ж це єдина країна в Європі, яка відмовилася вводити санкції проти Росії. Причина у тісних культурних та політичних зв’язках двох країн. Наприклад, Росія підтримала режим Мілошевича у Югославських війнах. У Сербії існує популярне гасло "Србі та Русі браћа заувек" (Серби та рісіяни брати навіки).

У березні 2022 року Вучич заявляв, що готовий надати Белград як місце для переговорів двох країн. Але перед цим він звернувся до лідерів України та Росії із закликом піти на компроміси заради припинення війни.

"Боюсь, що всі чекають на перемогу. І якщо так, то я можу вам сьогодні сказати, що буде тільки гірше…", — говорив сербський президент.

У тому ж році Вучич в одному з інтерв’ю назвав війну в Україні світовим конфліктом і сказав, що "весь західний світ через українців воює з Росією".

Також він висловлював чітку позицію щодо Криму та інших українських територій.

"Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна, і так буде завжди", — зазначав він в інтерв’ю Bloomberg.

А у серпні 2023 року за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським Вучич на своїй сторінці в Instagram написав таке:

" Я ще раз зазначив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми заявляємо ясно та недвозначно з початку конфлікту ".

23 вересня 2023 року на сесії 78-ї Генеральної асамблеї ООН Олександр Вучич порівняв напад Росії на Україну з бомбардуванням НАТО Югославії 1999 року.

2023 року в "злитих" документах Пентагону було зазначено, що Белград нібито погодився поставити Києву зброю. Однак у Сербії це заперечують. Як пише Reuters, у документі під назвою "Європа|Відповідь на поточний російсько-український конфлікт" є діаграма, де вказано позиції 38 європейських урядів з військової допомоги Україні. У графі Сербії нібито було зазначено, що вона відмовилася навчати українських військових, але зобов’язалася передати летальну зброю або вже передала її. При цьому міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав опубліковану інформацію брехнею та спростував будь-які військові постачання Україні чи Росії.

Навесні 2025 року у Службі зовнішньої розвідки Росії висловили невдоволення тим, що сербські оборонні підприємства нібито постачають боєприпаси Україні. У російській розвідці заявляли, що ці компанії використовують схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача та країн-посередників.

Скріншот РІА-Новини. Допис від Служби зовнішньої розвідки РФ

У Росії стверджують, що компанії із Сербії "поставили сотні тисяч артилерійських снарядів для реактивних систем залпового вогню та гаубиць, а також близько мільйона набоїв до стрілецької зброї". У схему були залучені великі сербські компанії, серед яких: Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.

Ставлення до Путіна

Вперше з початку повномасштабної війни Олександр Вучич поговорив із Володимиром Путіним у 2024 році. Їхня розмова тривала понад дві години. Головною темою розмови була річниця визволення Белграда Червоною армією у 1944 році. Сербський лідер висловив подяку Путіну за надання достатньої кількості газу для Сербії. Сам Вучич зазначав, що їхній діалог як "хороша, відкрита, довга і змістовна розмова".

Станом на травень 2025 року Сербія отримує від РФ близько 6 млн м³ газу на добу. Частина джерел вказує 6.0 млн м³, а деякі — 6,1 млн м³.

"Ми розмовляли як люди, які знають один одного давно, як друзі, і це була особиста розмова… Путін повторив двічі: те, що добре для Сербії, добре і для Росії, що добре для сербів, добре для росіян", – наголосив президент Сербії.

2025 року Вучич приїхав до Москви напередодні параду до 9 травня. Попри застереження Євросоюзу, що цей візит може зашкодити вступу Сербії до ЄС, Вучич заявив, що бере на себе відповідальність за цю подорож.

"Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає чи скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі, ні деінде", — говорив Вучич.

Як Вучич добирався до Москви

9 травня вони зустрілися у столиці РФ. Вучич подякував Путіну за гостинність і заявив, що він та його делегація почуваються в російській столиці як удома під час офіційного візиту. Сербський президент також запросив Путіна до Белграда.

Вучич – друг чи ворог?

Головний редактор аналітичного центру AdAstra Микита Кузьменко поділився з "Телеграфом" своєю думкою про Олександра Вучича та його ставлення до Росії та України.

— Олександр Вучич – одна із найскладніших постатей сучасної європейської політики. Він керує Сербією понад 12 років, пройшовши шлях від ультранаціоналіста до лідера Сербської прогресивної партії. Його фірмовий стиль – це балансування між усіма: ЄС, Росією та Китаєм.

З одного боку, Вучич робить кроки назустріч Заходу, проводить реформи для євроінтеграції, підписує угоди із Францією та ЄС. З іншого боку, не розриває зв’язку з Москвою. Сьогодні сталася знакова подія – Вучич уперше з початку повномасштабної війни приїхав до України. Щоправда, лише на день, на саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Це дуже символічно: навіть такий короткий візит показує, що Сербія намагається зберегти добрі стосунки і з Україною, і з Росією водночас, — пояснив Кузьменко.

Експерт зауважив, що сербський президент засуджував російську агресію в ООН, визнає суверенітет України навіть над анексованими територіями, зустрічався із Зеленським, але при цьому санкції так і не запровадив, пояснюючи це захистом сербських економічних інтересів, особливо в енергетиці та оборонній сфері.

— То друг чи ворог для України? Важко сказати однозначно. Швидше за все, Вучич — прагматик, який ставить інтереси Сербії понад усе. Він готовий співпрацювати з усіма, хто може бути корисним його країні. Навіть скандали з можливим постачанням зброї в Україну через треті країни лише підтверджують цю двозначність. Його візит до Одеси – шанс для нового діалогу та пошуку спільних інтересів. Але водночас це сигнал, що Сербія не збирається відмовлятися від своєї політики багатовекторності. Швидше за все, вибір "або-або" Вучич робити найближчим часом не планує, вважає Кузьменко.

Співрозмовник додав, що Вучич намагається повноцінно грати на всіх полях відразу, але щодо Штатів, то сентимент сербського суспільства не дуже дозволяє йому сильно просуватися в цьому напрямку.

Снаряди в Росію і приїзд в Україну

Журналіст, редактор порталу "Балканський оглядач" Наталія Іщенко також поділилася своєю думкою про Вучича з "Телеграфом". Вона зазначає, що питання про те, друг сербський президент Україні чи ворог — складне.

- Відповідь така, що він себе хоче позиціонувати як друг. Він говорить про це, іноді згадує. Він каже, що українці сербам нічого поганого не зробили, щоб переконати електротат, що з Україною потрібно дружити. Але його дії говорять про те, що здебільшого ці заяви лицемірні. І це продемонстрував візит Вучича до Москви на парад 9 травня. Не може друг України поїхати на свято "победобесия", — пояснює Іщенко.

На запитання журналіста про сербські снаряди в українській армії, Іщенко пояснює, що це ще більш складне питання. За словами експертки, Вучич подає це як суто бізнес без політичного втручання держави.

"Це просто мають підприємства працювати, давати робочі місця, платити податки, збільшувати доходи бюджету. І тут абсолютно жодної політики. Тим більше, що напряму до України Сербія не продавала нічого", —каже журналістка позицію сербського президента.

Іщенко зазначає, що Вучич іноді відверто, іноді натяками підтверджує відсутність прямих продажів, але побіжно визнає можливість постачань через треті країни.

"Тобто тут він поводить себе як захисник економічних інтересів Сербії, якій вигідно продавати щось. Наприклад, зброю. Нічого особистого, лише гроші", — резюмує експертка.

На зауваження журналіста, що за такої логіки Вучич міг продавати снаряди і росії, Іщенко підтверджує: "Ну він в одному з її звернень так і сказав, що одна із поставок пішла через Туреччину до Росії. Він як приклад навів, що так, що то бізнес".

Щодо візиту Вучича в Україну, експертка спростовує припущення про покращення ставлення до нашої країни.

Олександр Вучич і Володимир Зеленський

"По-перше, він брав участь у всіх самітах Україна-Південно-Східна Європа. Він жодного не пропустив", — пояснює Іщенко.

Журналістка нагадує про попередній скандальний саміт у Дубровнику, коли Вучич вперше з воєн 90-х відвідав це хорватське місто, але не заходив до старого міста, обмежившись готелем. Це викликало скандал у Хорватії, а в Сербії сприйняли скептично.

"Але він там якраз позиціонував себе як людину, якій важливі будь-які контакти. Тим більше він оголошує, що українці Сербії не зробили нічого поганого і підтримують територіальну цілісність Сербії. І це головне, чим Вучич виправдовує свої контакти з Зеленським, з Україною", — аналізує експертка.

Іщенко також звертає увагу на медіакампанію в Сербії навколо візиту Вучича до Одеси. За її словами, його візит до України, до Одеси, супроводжується в Сербії такою невеличкою медіакампанією, що Україна не запросила представників Косово.

"І це є величезною дипломатичною перемогою Сербії", — зазначає журналістка.

За її словами, на відміну від інших самітів, де були присутні представники Косова, цього разу їх не запросили, і белградські медіа роблять акцент саме на цій деталі, щоб змістити увагу електорату Вучича.

Заяви Вучича в Україні 11 червня

Президент Сербії Александар Вучич взяв участь у саміті "Україна — Південно-Східна Європа". Під час нього він заявив, що його країна готова допомогти відбудувати "одне або два міста чи один невеликий регіон", аби показати українцям свою підтримку, передає "Суспільне".

"Я хотів би отримати вашу підтримку, пане президенте Зеленський, щоб ми могли взяти одне або два міста чи один невеликий регіон, який ми могли б відродити. І я думаю, що це було б чимось дуже помітним для людей в Україні, якби вони отримали чітку і дуже конкретну підтримку. Щось на кшталт того, що робив Азербайджан", — заявив Вучич.

Президенти України та Сербії домовились про двосторонні перемовини. Окремо Вучич наголосив, шо Сербія лишається відданою міжнародному праву в питаннях підтримки територіальної цілісності "в межах міжнародно визнаних кордонів".

"Ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, гуманітарну допомогу, зокрема деякі інші питання. Запропонував нові ділянки співробітництва між Сербією та Україною, ми маємо заплановані двосторонні перемовини з президентом Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту… і я сподіваюсь, що наше співробітництво зростатиме", — розповів Вучич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мережа насмішила раптова хвороба Вучича та Фіцо перед поїздкою до Москви.