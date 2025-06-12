Бильдербергский клуб снова в деле: тайная встреча мировых лидеров пройдет в Швеции, что о ней известно

Политики, миллиардеры и топ-менеджеры со всего мира обсудят ключевые актуальные вопросы

В Стокгольме 12 июня состоится секретная встреча мировой элиты — Бильдербергской группы. В числе участников, в том числе, генсек НАТО Марк Рютте, глава польской дипломатии Радослав Сикорский, президент Финляндии Александр Стубб, а также многие другие.

Мероприятие будет проводиться в роскошном отеле Grand Hotel в Стокгольме. Среди тем для обсуждения в ходе встречи: будущее Украины, евроатлантические отношения, экономика США, Европа, Ближний Восток, инновации в сфере обороны, искусственный интеллект и вопрос миграции. Об этом пишет RMF24.

К этому событию готовились еще с 10 июня в Стокгольме. В настоящий момент территория вокруг отеля огорожена и охраняется полицией. Деятельность группы секретная, потому трансляции и пресс0конференции не будет.

Бильдербергская группа — что о ней известно

Это ежегодный закрытый форум, который создали еще в далеком 1954 году. В нем обычно принимают участие от 120 до 150 лиц из числа политиков самого высокого ранга, членов советов крупных международных институтов, значимых фондов, банков и корпораций с мировым охватом и влиянием. Первоначальная цель этой форума— укрепление отношений между США и Европой и предотвращение новой мировой войны.

Отель "Бильдерберг", Нидерланды, где состоялась первая конференция клуба в 1954 году

Группа собирается в дорогих отелях по всему миру, но чаще всего выбирают Европу. А каждые четыре года гостей у себя принимает Канада или США. Участие в конференции проходит только по личным приглашениям. Штаб-квартира Бильдербергского клуба находится в Нью-Йорке, в помещении Фонда Карнеги.

У группы есть небольшой центральный офис в Голландии, который каждый год решает, какая страна будет принимать предстоящую встречу. Затем принимающая страна должна забронировать целый отель на четыре дня, а также организовать питание, транспорт и безопасность.

На встрече не допускаются посторонние лица и отсутствует печать. Принятые решения держатся в строжайшей тайне. Список рассматриваемых вопросов публикуется на официальном сайте после собрания. На собрании группы запрещено что-либо записывать; запрещено делать заявления для прессы и разглашать проходящие на этих встречах дискуссии.

Grand Hotel в Стокгольме. Фото: Booking

Участники имеют право использовать информацию, полученную на конференции, но не раскрывать кому конкретному она принадлежит (известное как правило Чатем-Хауса).

К слову, из-за большой секретности заседаний, различные группы конспирологов часто заявляют, что клуб якобы тайно "управляет миром", а некоторые группу называют "зловещей". Вокруг этих собраний ходит большое количество слухов и теорий заговоров. Однако подтверждения им никакого нет.

Что обсуждают и что решают

На встречах закрытой группы обсуждаются актуальные мировые проблемы. В этот раз, например, члены собрания будут говорить о евроатлантических отношениях, будущем Украины и многом другом, что на повестке дня.

По словам бывшего председателя Этьена Давиньона в 2011 году, главным плюсом встреч Бильдербергской группы является то, что участникам возможность дают возможность говорить и вести откровенные дебаты, а также узнавать, что на самом деле думают основные деятели, без риска того, что неподготовленные комментарии станут пищей для споров в СМИ.

В пресс-релизе 2008 года от "American Friends of Bilderberg" говорилось, что "единственной деятельностью Бильдербергской группы является ее ежегодная конференция, и что на встречах не предлагалось никаких резолюций, не проводилось голосований и не делалось никаких политических заявлений".

Стоит подчеркнуть, что данный закрытый клуб не является институцией, принимающей законы или официальные решения.

Кто приглашен на встречу 12 июня 2025

Известно, что гостями секретной встречи станут следующие лица:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

Президент Финляндии Александр Стубб;

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский и его жена, писательница и журналистка Энн Эпплбаум;

Министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

Спикер Бундестага Юлия Клёкнер;

Основатель Spotify Дэниел Эк;

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири;

Генерального директор банка Santander Ана Боти ;

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделлу;

Генеральный директор InPost Рафал Бржоска;

Генеральный директор Polish Business Roundtable Войцех Костшева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину с рабочим визитом приезжал президент Сербии Александр Вучич.