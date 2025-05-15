"Ми не бачили оливкову гілку": Іран заявив про готовність до нової ядерної угоди та назвав умову

Іран готовий негайно підписати нову "ядерну угоду" із США "хоч сьогодні", якщо умову буде виконано.

Іран готовий укласти з президентом США Дональдом Трампом нову "ядерну угоду". Але натомість Тегеран вимагає зняття з країни усіх економічних санкцій, які накладали Сполучені Штати.

Про це заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані в інтерв'ю NBC News. Шамхані підтвердив, що Іран готовий у рамках нової "ядерної угоди" взяти на себе низку зобов'язань, зокрема:

ніколи не виробляти ядерну зброю на своїх потужностях;

повністю позбутися запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний для виготовлення ядерної зброї;

збагачувати уран тільки до того рівня, який дозволить використовувати його виключно у цивільних цілях;

дозволити міжнародним інспекторам контролювати процес збагачення урану.

Проте, зазначив радник, ці кроки можуть бути реалізовані тільки в обмін на негайне скасування усіх економічних санкцій проти Тегерану. Шамхані підтвердив, що Іран готовий негайно підписати угоду "хоч сьогодні", якщо умову буде виконано.

"Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безсумнівно, у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому", – сказав він.

Шамхані, який дав інтерв'ю через кілька годин після того, як Трамп заявив про пропозицію "Оливкової гілки" для Ірану, пригрозивши посилити економічні санкції, додав, що розчарований тоном Трампа та його погрозами. За словами радника, Іран зацікавлений в досягненні домовленостей, а не у вислуховуванні чергових погроз.

"Він говорить про оливкову гілку. Але ми не бачили оливкову гілку. Ми бачили тільки колючий дріт", – резюмував він.

Зазначимо, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні санкції проти країн, які купують нафту та нафтохімічні продукти в Ірану. Він попередив, що всім державам, які продовжують таку торгівлю з Іраном, буде заборонено вести бізнес зі Сполученими Штатами.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп після повернення до Білого дому звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду та пригрозив наслідками, якщо той відмовиться. Тегеран зрештою на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними". При цьому в США пригрозили воєнними діями, якщо Іран відмовиться підписувати угоду і не припинить збагачувати уран. "Телеграф" також писав, чи готовий Трамп розпочати війну проти Ірану.