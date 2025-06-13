Атака Ізраїлю на Іран: вражено об'єкти ядерної програми, Ізраїль очікує на удар у відповідь

Пожежа почалася на об'єкті збагачення урану в місті Натанз та є пожежі на об'єктах в Ісфагані, загинуло кілька іранських генералів

Ізраїль в ніч на 13 червня почав другу хвилю авіаударів по Ірану. Цілями першої хвилі, за даними Ізраїлю, стали об'єкти ядерної програми Ірану, а також вчені-ядерники та високопосадовці й офіцери Ірану.

Про це сказано в офіційній заяві ізраїльської армії та прем'єра країни Біньяміна Нетаньяху. Останній зазначив, що першочерговими мішенями удару було все, що пов'язано із ядерною програмою Ірану.

"Ми завдали удару в серце іранської програми збагачення урану та зусиль щодо створення ядерної зброї. Ми завдали удару по головному об'єкту Ірану зі збагачення урану в Натанзі. Ми також завдали удару провідним іранським ученим-атомникам, які працюють над бомбою, а також ядру іранської програми балістичних ракет", – заявив він.

Нетаньяху заявив, що операція проти Ірану "триватиме стільки, скільки потрібно", та додав, що Іран, за даними Тель-Авіву, планував масштабне вторгнення в Ізраїль силами "проксі" з одночасним поваленням дружніх ізраїльтянам режимів у Йорданії та Єгипті, а також масованим ракетним ударом. Тепер ці плани, стверджує він, було зірвано. Одночасно із прем'єром низка ізраїльських військових та чиновників підтвердили, що "Моссад" провів низку операцій проти стратегічних ракетних сил та систем ППО Ірану.

Тим часом підтверджується, що було вражено кілька багатоповерхівок в Ірані, де могли перебувати іранські вчені, чиновники та офіцери. Також пожежа почалася на об'єкті збагачення урану в місті Натанз та є пожежі на об'єктах в Ісфагані. Іран офіційно підтвердив загибель генерала Хоссейна Саламі (головком КВІР з 2019 року), генерала Голамалі Рашида (начальник штабу стратегічного командування), доктора Тегеранчі та Ферейдуна Аббасі-Давані (парламентар) та заявив, що через "кілька годин" Іран "здивує весь світ", натякаючи на відповідь Ізраїлю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не беруть участі в операції проти Ірану та застеріг Тегеран від атаки на військові бази США в регіоні. Він підтвердив, що Ізраїль попередив Вашингтон, уряд Нетаньяху обґрунтував свої дії, як самооборону.

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських сил у регіоні… Президент Трамп та адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США", – сказав він.

Іран та Ізраїль ввели надзвичайний стан та закрили свої повітряні простори. Обидві сторони очікують ударів одна від одної найближчим часом.

Варто зазначити, що у жовтні 2024 року Ізраїль завдав масштабного удару по місцях виробництва безпілотників та балістичних ракет Ірану. Також було завдано удару по одному з ядерних об’єктів. Проте зараз обидві країни опинилися на порозі реальної та повномасштабної війни.