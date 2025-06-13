Кремль опинився у незручному становищі. Експерти оцінили, чи захищатиме Росія Іран від Ізраїлю

Підписуючи договір про стратегічне партнерство з Іраном, Росія розраховувала на односторонню вигоду

Удари Ізраїля по Ірану не стануть причиною для Москви піти на загострення відносин з Тель-Авівом. Росія реагуватиме на загострення конфлікту вкрай стримано.

— Я не думаю, що Росія піде на загострення відносин з Ізраїлем. В цій ситуації вони спочатку вичекають, а потім спробують виступити силою діалогу, деескалації, чого-небудь подібного. Але при цьому Росія не буде виконувати свої зобов'язання в рамках стратегічного партнерства і, наприклад, захищати зараз Іран, — сказав у коментарі "Телеграфу" політолог Олег Саакян.

Росія тягнутиме час

При цьому, у рамках своєї "посередницької функції" Росія може спробувати вплинути на Ізраїль шляхом погроз — наприклад, поставками озброєння Ірану.

— Але це відбудеться тільки після того, як Ізраїль досягне своїх ключових цілей. Бо до цього моменту, я думаю, Росія чудово розуміє, що Ізраїль не зупиниться, щоби Росія не сказала. Тому Росія буде вступати в гру тільки після того, як ескалаційний пік пройде. Припускаю, що це відбудеться не за години, а за дні, — прогнозує Саакян.

Росія ж, на його думку, буде просто стежити за ситуацією, закликати всіх до деескалації, казати про заплановані консультації. По суті, вона просто тягтиме час, не займаючи жорсткої позиції.

Москва не має достатніх важелів впливу на Ізраїль

— Росія не має достатньо кількості механізмів, щоб зараз діяти жорстко по відношенню до Ізраїлю і, наприклад, шантажувати Ізраїль чимось", — впевнений політолог.

Ба більше, ціна шантажу Ізраїлю є зависокою й для інших країн. Вони можуть тиснути на Ізраїль, але ціна цього всередині їхніх держав — економічна та політична буде для них неприйнятною.

Росія опинилася у незручному становищі

Підписуючи договір про стратегічне партнерство з Іраном, Росія розраховувала на односторонню вигоду — військову допомогу для війни проти України, зазначила у коментарі для "Телеграфу" програмна менеджерка Центру геополітичних досліджень Konstanta R&D Group Олена Пшенична. Зараз Кремль опинився у незручному становищі.

— Нинішня ескалація між Іраном та Ізраїлем ставить Кремль у незручне становище: Тегеран може вимагати виконання умов стратегічного партнерства у більш жорсткому, симетричному форматі, а відкрито підтримати Іран — означає зіпсувати відносини з Ізраїлем, який досі не передавав Україні зброю і не застосував проти Росії санкції, — вважає вона.

На думку Пшеничної, Росія, найімовірніше, обмежиться риторикою "глибокої стурбованості" та символічною допомогою: радниками чи інструкторами. Москва намагатиметься "зберегти обличчя" перед Іраном, але не дати приводу Ізраїлю активніше підтримати Україну.

— Остаточна позиція Кремля залежатиме від масштабів залучення США. Кремль звик маневрувати між таборами, однак нова реальність може змусити його визначитися, і цей вибір не буде безболісним для його геополітичних інтересів, — резюмувала експертка.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко оцінив для "Телеграфа" військовий потенціал Ізраїля та Ірану. Він назвав слабке місце Ізраїлю.