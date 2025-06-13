Кремль оказался в неловком положении. Эксперты оценили, будет ли Россия защищать Иран от Израиля

Подписывая договор о стратегическом партнерстве с Ираном, Россия рассчитывала на одностороннюю выгоду

Удары Израиля по Ирану не станут причиной для Москвы пойти на обострение отношений с Тель-Авивом. Россия будет реагировать на обострение конфликта крайне сдержанно.

- Я не думаю, что Россия пойдет на обострение отношений с Израилем. В этой ситуации они сначала выждут, а затем попытаются выступить силой диалога, деэскалации, чего-нибудь подобного. Но при этом Россия не будет выполнять свои обязательства в рамках стратегического партнерства и, к примеру, защищать сейчас Иран, — сказал в комментарии "Телеграфу" политолог Олег Саакян.

Россия будет тянуть время

При этом в рамках своей "посреднической функции" Россия может попытаться повлиять на Израиль путем угроз — например, поставками вооружения Ирану.

– Но это произойдет только после того, как Израиль достигнет своих ключевых целей. Так как до этого момента, я думаю, Россия прекрасно понимает, что Израиль не остановится, что бы Россия не сказала. Потому Россия будет вступать в игру только после того, как эскалационный пик пройдет. Допускаю, что это произойдет не через часы, а через дни, — прогнозирует Саакян.

Россия же, по его мнению, будет просто следить за ситуацией, призывать всех к деэскалации, говорить о запланированных консультациях. По сути, она будет просто тянуть время, не занимая жесткой позиции.

Москва не имеет достаточных рычагов влияния на Израиль.

— У России нет достаточного количества механизмов, чтобы сейчас действовать жестко по отношению к Израилю и, например, шантажировать Израиль чем-то, — уверен политолог.

Более того, цена шантажа Израиля слишком высока и для других стран. Они могут давить на Израиль, но цена этого внутри их государств — экономическая и политическая, будет для них неприемлемой.

Россия оказалась в неловком положении

Подписывая договор о стратегическом партнерстве с Ираном, Россия рассчитывала на одностороннюю выгоду — военную помощь для войны против Украины, отметила в комментарии для "Телеграфа" программный менеджер Центра геополитических исследований Konstanta R&D Group Елена Пшеничная. Сейчас Кремль оказался в неловком положении.

— Нынешняя эскалация между Ираном и Израилем ставит Кремль в неудобное положение: Тегеран может потребовать выполнения условий стратегического партнерства в более жестком, симметричном формате, а открыто поддержать Иран — значит испортить отношения с Израилем, который до сих пор не передавал Украине оружие и не применил против России санкции, — считает она.

По мнению Пшеничной, Россия, скорее всего, ограничится риторикой "глубокой обеспокоенности" и символической помощью: советниками или инструкторами. Москва будет пытаться "сохранить лицо" перед Ираном, но не дать поводу Израилю активнее поддержать Украину.

— Окончательная позиция Кремля будет зависеть от привлечения США. Кремль привык маневрировать между лагерями, однако новая реальность может заставить его определиться, и этот выбор не будет безболезненным для его геополитических интересов, — резюмировала эксперт.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил для "Телеграфа" военный потенциал Израиля и Ирана. Он назвал слабое место Израиля.