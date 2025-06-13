Економіці Ірану настане кінець: названо об'єкт, ураження якого стане критичним

Як Ізраїлю легко спричинити колапс в Ірані і чому він цього не робить

Ізраїль міг би завдати критичного удару по економіці Ірану, атакувавши всього три стратегічні об'єкти. Це призвело б до повного колапсу іранської економіки та позбавило б країну можливості фінансувати військові дії.

Про це розповіло джерело видання "Телеграф" в Ізраїлі на тлі нової хвилі протистояння між країнами. Ізраїльтяни поки що обмежилися ліквідацією керівництва Ірану та його армії, не завдаючи ударів по економічній інфраструктурі.

Кенганський завод — найголовніший енергетичний об’єкт Ірану

Газове родовище Ірану

Найвразливішим об'єктом експерти називають Кенганський завод з переробки газу. Іран належить до найбільших споживачів природного газу у світі, а дві третини всієї електроенергії країни виробляється саме з газу. Завод практично не захищений, тому атака на нього буде технічно простою.

Вихід заводу з ладу залишить Іран без електрики за лічені дні або тижні. Країна втратить можливість забезпечувати себе електроенергією навіть на мінімальному рівні.

Порт Ша'ід Раджаї — єдиний вихід у Світовий океан

Порт Ша'ід Раджаї

Порт Ша'ід Раджаї — стратегічний об’єкт для Ірану. Саме через нього проходить понад половину всієї зовнішньої торгівлі Ірану (50-70%) та 85% контейнерних перевезень. Це фактично головні "ворота" країни у світову економіку.

"Зупинка порту означає грандіозні перебої, якщо не повна зупинка, поставок багатьох видів продовольства і промислових товарів", — розповіло джерело. Це єдиний глибоководний порт в Ірані. Порт розташований на Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових нафтових поставок. Це дає Ірану контроль над ключовим торговим шляхом.

Без цього порту іранська економіка була б значно ізольованішою від світових ринків.

Острів Харк

Острів Харк

Третій стратегічний об'єкт — острів Харк, який забезпечує близько 90% всього експорту іранської нафти. Нафтосховища острова дають змогу відправляти понад 10 мільйонів барелів нафти щодня.

"Пожежу після атаки на Харк буде практично неможливо загасити. Горіло б місяць", — підсумовує джерело

Раніше "Телеграф" також писав, що експерт назвав слабке місце Ізраїлю у протистоянні з Іраном. На території Ірану багато об'єктів військового призначення бункерного типу.