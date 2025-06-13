"От би працювати в ООН": українці клепають смішні меми про війну Ізраїлю та Ірану

Згадали і "легендарну російську пе-ве-о"

Українські інтернет-користувачі масово створюють меми про війну між Ізраїлем та Іраном, жартуючи таким чином над реакцією світової спільноти. Особливо дісталося ООН, яку порівнюють з безпорадним спостерігачем.

Українці швидко відреагували на події між двома країнами особливо гострими мемами та саркастичними жартами. "Телеграф" зібрав найсмішніші з них, на нашу думку".

"От би працювати в ООН і ні@уя не робити", — жартують у картинках.

"Іран запускає 100 шахідів по Ізраїлю… Три країни піднімають авіацію для їх знищення…. ~500 шахідів за ніч по Україні, партнери стурбовані і тільки Микола з пзрк посміхається. Так ми і живемо)", — жартома порівнюють ситуацію між Ізраїлем та Іраном та російсько-українську війну.

Ще один жарт про ООН: "Генасамблея ООН: ухвалює резолюцію щодо припинення Ізраїлем вогню в газі. Ізраїль: припиняє вогонь в газі, але лупить ракетами по ядерних об'єктах Ірану". І ООН, як завжди, просто спостерігає.

Згадали також іракську ППО, і, само собою, російську, яка "не має аналогів", але чомусь не захистила свого союзника — Ірак — від російських ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що українці безупинно жартують про втрати росіян на тлі мільйонних втрат армії РФ у війні з Україною.