Остаточно став на бік Кремля? Лідер Китаю назвав Путіна союзником та заявив про повну підтримку Росії

Сі Цзіньпін заявив, що Росія та Китай повинні бути "справжніми сталевими друзями, загартованими у сотні випробувань"

Керівник комуністичного Китаю Сі Цзіньпін, схоже, остаточно став на бік Кремля та російського режиму. Під час візиту до Москви 8 травня він прилюдно заявив про підтримку Росії в усьому, назвав російського правителя Володимира Путіна своїм союзником у справі побудови "нового світового порядку" та підтвердив, що Китай підтримує позицію РФ щодо війни в Україні.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву, яку зробив Сі Цзіньпін. Зокрема, китаєць чітко повторив ключові меседжі російської державної пропаганди – мовляв, так званий "український конфлікт", як Китай називає війну в Україні, може бути врегульований "лише шляхом усунення його першопричин". Тобто, зазначає видання, Цзіньпін фактично виправдовує Кремль та його пропагандистську брехню про "загрозу розширення НАТО", "дискримінацію російськомовних" та інші псевдопричини вторгнення російського режиму в Україну.

"Участь Сі, а також спільна заява, яка узгоджує позицію Китаю з російським баченням конфлікту – надає Путіну важливу підтримку на тлі тиску з боку США з вимогою припинити війну", – підкреслює видання.

Окрім цього, Сі Цзіньпін заявив, що Росія та Китай повинні бути "справжніми сталевими друзями, загартованими у сотні випробувань". Обидва правителі пообіцяли посилити координацію в усіх сферах, в тому числі у військовій, та "рішуче протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування". Таким чином, припускається у повідомленні, Сі Цзіньпін остаточно скинув маску "нейтрала", привселюдно та відкрито висловивши підтримку Путіну та Кремлю.

Зазначимо, нещодавно Москва та Пекін виступили із критикою на адресу планів президента США Дональда Трампа щодо створення глобальної системи протиракетної оборони "Золотий купол". У спільній заяві, яка була оприлюднена за підсумками двосторонніх переговорів, Росія та Китай назвали ці наміри "глибоко дестабілізаційними".

Нагадаємо, позиція Китаю щодо війни проти України дуже неоднозначна. З одного боку, Китай вдає із себе "нейтрала", не надаючи (до цього моменту) офіційної підтримки жодній зі сторін та навіть називаючи війну в Україні "кризою" або "конфліктом". З іншого боку, китайці не тільки постачають росіянам товари подвійного призначення, але й "прикривають" Кремль дипломатично. Китайські наймані солдати воюють за російських окупантів, а китайські офіцери перебувають біля фронту, щоб вивчити досвід війни в Україні.

При цьому, за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.