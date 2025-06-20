Израиль ликвидировал уже двух предшественников: Иран назначил нового главу разведки КСИР

Тегеран назначил нового руководителя разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Генерал Маджид Хадами заменил на этом посту Мохаммеда Каземи, ликвидированного Израилем во время авиаудара 15 июня.

Об этом сообщает The Times of Israel. Вместе с Каземи тогда погибли еще два чиновника КСИР — Хассан Могхех и Мохсен Баггери.

Кто такой Маджид Хадами

Новоназначенный руководитель разведки КСИР имеет большой опыт работы в иранских спецслужбах. До своего назначения он руководил Организацией защиты информации Министерства обороны Ирана в течение четырех лет с 2018 по 2022 год.

Хадами имеет докторскую степень в области национальной безопасности и стратегических оборонных наук. В разных источниках его называют то Маджидом Хадами, то Маджидом Хоссейни – точное имя остается предметом дискуссий.

До 2014 года он занимал должность заместителя руководителя Службы разведки КСИР. В 2022 году его назначили руководителем Организации защиты разведки КСИР, которая занимается борьбой со шпионажем и предотвращением утечки секретной информации.

Изменения в руководстве после израильских ударов

Назначение Хадами стало частью масштабной реорганизации руководства КСИР. Его предшественник Мохаммед Каземи погиб 15 июня вместе с двумя другими чиновниками — Хассаном Могхегхом и Мохсеном Баггери во время израильской операции.

Ранее, 13 июня, Израиль ликвидировал командующего КСИР Хоссейна Салами. На его место был назначен генерал Мохаммад Пакпур, который и подписал приказ о назначении Хадами.

Пакпур заявил, что за годы руководства погибших командиров Каземи и Могхегха был значительный рост всех аспектов разведывательной деятельности КСИР. После своего назначения верховным лидером Али Хаменеи он пригрозил открыть "врата ада" в ответ на израильские атаки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Израиль может реализовать дерзкий план атаки на ядерный иранский завод в Фордо. Тель-Авив даст добро на проведение рейда спецназовцев, которые должны будут атаковать и захватить завод.