Іранська ракета вбила українців в Ізраїлі, серед загиблих діти

Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією

Іран обстріляв Ізраїль 15 червня. Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС. За попередньою інформацією ракета влучила у житловий будинок в місті Бат-Ям.

Особи загиблих наразі встановлюються, а українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Ситуація на Близькому Сході — що відомо

13 червня Ізраїль завдав серію потужних ударів по об’єктах в Ірані, зокрема тих, які пов’язані з ядерною програмою та військовою інфраструктурою.

Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

У відповідь, вже ввечері 13 червня, Іран випустив кілька ракет по території Ізраїлю. За попередніми даними, ракети влучили по щонайменше семи локаціях у районі Тель-Авіва.

Вже третій день продовжуються обстріли з обох сторін. Зокрема, сьогодні Ізраїль заявив, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану, загалом за час операції завдано близько 250 ударів по 720 цілях.

У зв'язку з цим Іран почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, за останню добу внаслідок обстрілу загинуло 12 осіб, і ще 385 госпіталізовано з травмами.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін захотів помирити Ізраїль та Іран, а Дональд Трамп не заперечує.