Іран вдарив балістикою по Ізраїлю, є жертви. Тегеран стверджує, що зламав ізраїльські системи ППО (фото та відео)

Іран, як і РФ б'є по мирних жителях

Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами. В ніч на понеділок, 16 червня Іран влаштував балістичну атаку на ізраїльські міста, вразивши щонайменше дві будівлі в різних районах центрального Ізраїлю.

Як повідомляє N12, внаслідок нічного обстрілу Ізраїлю, загинуло троє людей. За даними організації "Маген Давид Адом", ще близько 70 жителів країни було поранено. Під завалами продовжують шукати людей.

Під удар потрапили центральні райони країни — Тель-Авів і його передмістя, а також місто Хайфа. Там внаслідок атаки виникла пожежа на електростанції. Ізраїльська електрична корпорація повідомила, що іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральній частині країни.

Пожежа на електростанції у Хайфі

Рон Хульдаї, мер Тель-Авіва, уточнив, що у місті вибухнули дві балістичні ракети, випущені з Ірану. Одна з іранських ракет розірвалася поблизу закордонного посольства, розташованого в Гуш-Дані (агломерація, що включає Тель-Авівський округ і Центральний округ узбережжя Середземного моря)

Іран, як і Росія, атакує мирних жителів

Людей шукають під завалами

Спалахнули численні пожежі

Іран заявив, що змусив ППО Ізраїля працювати проти самої себе

Іранська сторона заявила, що Іран атакував Ізраїль ракетами класу "повітря-повітря", які нібито змогли обійти ізраїльські системи оборони, змусивши їх працювати одна проти одної. Про це заявили у Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР).

В мережі з'явилися кадри, на яких, як стверджується, ізраїльська система ППО, ймовірно Arrow-3, дала збій під час запуску. Ракета спрацювала некоректно та знищила свою пускову установку в пустелі Негев.

Іран стверджує, що зламав системи ППО Ізраїлю, і вони "почали цілитися самі в себе". Офіційної інформації про інцидент поки немає. Ізраїльська сторона не коментувала його.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю 15 червня загинуло п’ятеро громадян України. Серед них троє дітей.