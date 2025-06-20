США можуть використати проти Ірану найпотужнішу у світі неядерну бомбу. Що відомо про "бункер-бустер"

Навіть використання цієї бомби не гарантує знищення Фордо в Ірані, де збагачують уран

Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами — Ізраїль атакує військові та ядерні об'єкти Тегерану, а той б'є по мирних городах. США може вступити у війну на боці Ізраїлю та використати найпотужнішу у світі неядерну бомбу з високоточним наведенням — GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Про це повідомляє Axios. Лише США мають цю бомбу, що створена для знищення добре укріплених підземних об’єктів. До таких відноситься іранський центр у Фордо, розташований на глибині сотень метрів. Ймовірно, США використають для скидання бомб MOP бомбардувальники-невидимки B-2 Spirit.

"Щоб знищити Фордо, для чого MOP була спеціально розроблена, ймовірно, знадобиться щонайменше дві бомби, кожна з яких має влучити точно в одне й те саме місце", — заявив Роберт Пейп, військовий історик США.

Що таке Фордо

Фордо — це іранський об'єкт зі збагачення урану. Його розташовано у важкодоступних горах північного Ірану, недалеко від міста Кум, приблизно 96 км на південь від Тегерана. Його було спроєктовано зі здатністю витримувати удари з повітря. Глибина, де розташований Фордо, захищає його від звичайних бомб.

Щоб завдати якоїсь істотної шкоди об'єкту, його необхідно атакувати боєприпасом типу "бункер-бустер", здатним проникати глибоко під поверхню землі.

Бомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) — американський "бункер-бустер"

У 2015 році ВПС США заявили, що MOP "розроблена для виконання складної місії з досягнення та знищення зброї масового знищення, розташованої на добре захищених об'єктах". GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator називають "бункер-бустер".

GBU-57 здатна вражати об'єкти на великій глибині

За оцінками аналітиків у галузі військової розвідки з компанії Janes, важкий корпус і вага MOP дозволяють їй проникати приблизно на глибину 18 метрів у бетонних поверхнях і там вибухнути. В землі бомба здатна проникнути на глибину 61 метр, перш ніж вибухнути. За оцінками аналітиків, США, ймовірно, мають обмежений запас бомб MOP — 10-20 штук.

Довжина бомби становить близько шести метрів. Кілька бомб можуть скидатися послідовно, й фактично вони будуть проникати глибше з кожним вибухом, пише ВВС.

МОР запускають лише з бомбардувальника B-2 Spirit

Бомбу МОР виготовляє компанія Boeing. Її ще жодного разу не використовували в бою, але випробовували на ракетному полігоні White Sands у штаті Нью-Мексико (США).

Носієм МОР може бути лише бомбардувальник-невидимка B-2 Spirit

Наразі для доставлення MOP налаштований і запрограмований лише американський B-2 Spirit, також відомий як бомбардувальник-невидимка. ВПС США повідомляли, що успішно випробували B-2 із двома протибункерними бомбами GBU-57A/B загальною вагою близько 27,2 т.

Бомбардувальник-невидимка B-2 Spirit

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп у приватному порядку схвалив план атаки американських військ на Іран. Але поки що він утримується від його реалізації, оскільки занепокоєний успіхом удару та можливими наслідками.