США могут использовать против Ирана самую мощную в мире неядерную бомбу. Что известно о "бункер-бустере"

Даже использование этой бомбы не гарантирует уничтожение Фордо в Иране, где обогащают уран

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами – Израиль атакует военные и ядерные объекты Тегерана, а тот бьет по мирным городам. США могут вступить в войну на стороне Израиля и использовать самую мощную в мире неядерную бомбу с высокоточной наводкой — GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Об этом сообщает Axios. Только США имеют эту бомбу, созданную для уничтожения хорошо укрепленных подземных объектов. К таким относится иранский центр в Фордо, расположенный на глубине сотен метров.

"Чтобы уничтожить Фордо, для чего MOP была специально разработана, вероятно, понадобится минимум две бомбы, каждая из которых должна попасть точно в одно и то же место", — пояснил Роберт Пейп, военный историк США.

Что такое Фордо

Фордо – это иранский объект по обогащению урана. Он расположен в труднодоступных горах северного Ирана, недалеко от города Кум, примерно в 96 км к югу от Тегерана. Он был спроектирован со способностью выдерживать удары с воздуха. Глубина, где находится Фордо, защищает его от обычных бомб. Чтобы нанести какой-то существенный вред объекту, его необходимо атаковать боеприпасом типа "бункер-бустер", способным проникать глубоко под поверхность земли.

Бомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) — американский "бункер-бустер"

В 2015 году ВВС США заявили, что MOP "разработана для выполнения сложной миссии по достижению и уничтожению оружия массового уничтожения, расположенного на хорошо защищенных объектах". GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator называют "бункер-бустер".

GBU-57 способна поражать объекты на большой глубине

По оценкам аналитиков в области военной разведки из компании Janes, тяжелый корпус и вес MOP позволяют ему проникать примерно на глубину 18 метров в бетонных поверхностях и там взрываться. В земле бомба способна проникнуть на глубину 61 метра, прежде чем взорваться. По оценкам аналитиков, США, вероятно, имеют ограниченный запас бомб MOP – 10-20 штук.

Длина бомбы составляет около шести метров. Несколько бомб могут сбрасываться последовательно и фактически они будут проникать все глубже с каждым взрывом, пишет ВВС.

СОЖ запускают только с бомбардировщика B-2 Spirit

Бомбу МОР производит компания Boeing. Ее еще ни разу не использовали в бою, но испытывались на ракетном полигоне White Sands в штате Нью-Мексико (США).

Носителем СОЖ может быть только бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit

В настоящее время для доставки MOP настроен и запрограммирован только американский B-2 Spirit, также известный как бомбардировщик-невидимка. ВВС США сообщали, что успешно опробовали B-2 с двумя противобункерными бомбами GBU-57A/B общим весом около 27,2 т.

Бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил план атаки американских войск на Иран. Но пока он воздерживается от его реализации, поскольку озабочен успехом удара и возможными последствиями.