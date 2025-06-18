МАГАТЕ виявило забруднення на ядерному об’єкті Ірану: що загрожує людям

Раніше МАГАТЕ зафіксувало контрольоване радіоактивне забруднення всередині об'єкта в Натанзі після удару Ізраїлю

18 червня всередині захисного контуру ядерного об'єкта в Натанзі (Іран) було зафіксовано рівень радіації, трохи вищий за норму. При цьому жодної небезпеки для населення чи навколишнього середовища не виявлено.

Про це в інтерв'ю Bloomberg TV розповів очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"У Натанзі, на тому об'єкті, який отримав найбільшу шкоду, сталося невелике радіоактивне забруднення всередині периметра об'єкта. Безпосередньої шкоди населенню немає", — зазначив він.

До слова, МАГАТЕ 13 червня зафіксувало радіоактивне забруднення всередині ядерного об'єкта в Натанзі, який напередодні був атакований Ізраїлем. Тоді Гроссі зазначив, що рівень радіації за межами залишився незмінним, а тип забруднення — переважно альфа-частинки — перебуває під контролем завдяки відповідним захисним заходам.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію під назвою "Висхідний лев". Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала "превентивного удару" по об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою Ірану, з метою перешкодити Тегерану у створенні зброї масового ураження. США заявили, що не мають жодного стосунку до цієї операції.

Водночас іранська сторона запевнила МАГАТЕ, що 3 ключові ядерні об'єкти не стали мішенню ізраїльських атак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Іран попередив, що завдасть удару по американських військових базах на Близькому Сході, якщо Вашингтон втрутиться у війну на боці Ізраїлю. Для цього вже підготовлені ракети, техніка та підтримка з боку проіранських сил у регіоні.