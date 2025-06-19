Трамп схвалив план нападу на Іран, але вагається: у WSJ пояснили, що його непокоїть

При цьому останніми днями США активно нарощували сили на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп у приватному порядку схвалив план атаки американських військ на Іран. Але поки що він утримується від його реалізації, оскільки занепокоєний успіхом удару та можливими наслідками.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Співрозмовники підтвердили виданню, що Трамп неофіційно схвалив план удару по Ірану ще ввечері 17 червня, проте поки що наказав поставити процес на паузу, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від ядерної програми.

Ціллю Сполучених Штатів може стати іранський завод зі збагачення урану, розташований у Фордо. Він дуже добре захищений та знаходиться на великій глибині під землею. Озброєння, яке має Ізраїль, не може вразити цей об'єкт; припускається, що на це здатні тільки найпотужніші протибункерні бомби, які є у Сполучених Штатів.

При цьому останніми днями США активно нарощували сили на Близькому Сході. У Середземному морі з'явився ще один есмінець флоту США, одна авіаносна група прямує у Аравійське море, інша готується розгорнутися біля берегів Ізраїлю. Пентагон стверджує, що нарощування має виключно оборонний характер, проте скоріше все, зазначає видання, це тактика тиску.

"Це також може бути тактикою тиску на Іран, щоб змусити його капітулювати або піти на поступки", – резюмували автори матеріалу.

Зазначимо, що у нинішній війні Ізраїлю проти Ірану президент США Дональд Трамп може стати на бік першого лише за двох умов. Вони будуть стосуватися фінансів і геополітики. Зі свого боку, Іран готовий атакувати американські військові бази на Близькому Сході у випадку, якщо США вирішать втрутитися у війну на боці Ізраїлю. Для атаки на сили США вже готові ракети та бойова техніка, а також залишки іранських "проксі" у регіоні.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп раніше розповів, що Путін хоче виступити в ролі посередника на переговорах між Ізраїлем та Іраном. У Франції з цієї ідеї відкрито посміялися. А відомий український політолог зазначив, що Трамп своєю реакцією на війну Ізраїлю та Ірану показав особливості свого мислення. Зокрема, стало зрозуміло те, що він стоятиме на боці переможця.