Війна не закінчилася? Що відомо про Ізраїль та Іран, які домовилися про перемир’я

Втім, перемир'я, схоже, тільки на папері

Ізраїль офіційно підтвердив згоду на двостороннє припинення вогню з Іраном за пропозицією президента США Дональда Трампа. Канцелярія прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху повідомила, що країна досягла всіх поставлених завдань під час операції "Висхідний лев".

За даними офісу ізраїльського прем'єра, військове керівництво держави зустрілося з урядовим кабінетом, щоб обговорити результати операції. Про це повідомляє Timesofisrael.com.

Актуальну інформацію щодо ізраїльсько-іранської війни у реальному часі читайте в нашому онлайні: Війна Ізраїлю та Ірану. Оголошено перемир'я, в обох країнах є жертви ранкових атак (оновлюється)

"Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу – як у ядерній, так і в ракетній сферах", – заявили в офісі Нетаньяху. Армія оборони Ізраїлю встановила повний контроль над повітряним простором Тегерана та завдала серйозних ударів по військових об'єктах іранського режиму.

Під час останніх операцій ізраїльські сили знищили десятки урядових цілей у центрі Тегерана. Військові також ліквідували сотні бійців Басідж – підрозділу, що займається внутрішніми репресіями в Ірані.

У заяві вперше згадується про загибель ще одного високопоставленого іранського вченого-ядерника. Ізраїльські війська вбили наукового співробітника під час нападу на об'єкти в столиці Ірану.

Мохаммад Реза Седдікі

Нетаньяху подякував Трампу та Сполученим Штатам за підтримку у боротьбі проти іранської ядерної програми. "З огляду на досягнення цілей операції та у повній координації з президентом Трампом, Ізраїль погодився на пропозицію президента щодо двостороннього припинення вогню", – йдеться в офіційній заяві.

Водночас ізраїльське керівництво попередило про жорстку відповідь у разі порушення режиму припинення вогню. До речі, за десять хвилин до запланованого початку перемир'я (о 7:00 за київським часом) Іран завдав ракетного удару по території Ізраїлю.

О 10:30 за київським часом Ізраїль повідомив, що Іран порушив перемир'я. ЦАХАЛ зафіксував ракети, що летять в бік Ізраїлю. В країні оголошено повітряну тривогу.

В Ізраїлі також сказали, що у зв'язку з повним порушенням режиму припинення вогню армія завдасть потужних ударів по Ірану у відповідь." Я доручив Армії оборони Ізраїлю в координації з прем'єр-міністром продовжити інтенсивні удари по Тегерану", — сказав міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Нагадаємо, Трамп уже встиг похвалитись, який він великий дипломат і як вміє закінчувати війни. Він, до речі, неодноразово це робив і щодо війни між РФ та Україною, але припинення вогню так і не настало.