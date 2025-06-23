"Тому Путін – бос": Трамп різко відреагував на погрози Медведєва

Трамп не повірив, що Медведєв міг заявити таке

Президент США Дональд Трамп відреагував на публікацію колишнього глави Кремля Дмитра Медведєва, в якій він написав, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект".

Американський лідер традиційно опублікував пост у соцмережах та попросив підтвердити йому факт того, що Медведєв справді про це заявив.

"Я правильно почув, що колишній президент Медведєв з Росії недбало кидався "N-словом" (ядерним!) і говорив, що він та інші країни можуть поставити ядерні боєголовки Ірану? Він справді це сказав, чи мені це просто здалося? Якщо він дійсно це сказав, і це підтвердиться — будь ласка, дайте мені знати НЕГАЙНО".

Глава Білого дому заявив, що "ядерне" слово не повинно використовуватися так легковажно, як це робить Дмитро Медведєв, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки Російської Федерації. "Мабуть, тому Путін — БОСС", — зазначив Трамп, натякаючи на м'якшу риторику чинного правителя РФ порівняно з Медведєвим.

"До речі, якщо хтось думає, що наше "залізо" було вражаючим на вихідних — у нас найсильніше і найкраще обладнання, що на 20 років випереджає інших — це наші ядерні підводні човни. Це найпотужніша і найсмертельніша зброя, коли-небудь створена, і вони щойно випустили 30 "Томагавків" — і всі 30 точно потрапили в ціль. Отже, крім наших великих пілотів винищувачів, дякую капітану та екіпажу!", – резюмував Трамп.

Раніше ми розповіли, чим загрожує світові образа Путіна на відмову від його пропозиції про посередництво і чи потрібно ставитися до заяви Медведєва всерйоз.