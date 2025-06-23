Венс назвав Трампа тупим? Промова віцепрезидента США розбурхала мережу (відео)

Говорив про ситуацію на Близькому Сході

Віцепрезидент Джей Ді Венс назвав президентів США, які були у влади з 2000 року дурнями. Виходить, в цей список потрапив і 47-й президент Дональд Трамп.

Про це заявив віцепрезидент під час етеру програми Meet the Press на телеканалі NBC News. За його словами, загострення ситуації на Близькому Сході можна було уникнути.

"Я співчуваю американцям, які втомилися після 25 років втручання на Близькому Сході — але тоді у нас були тупі (dumb — ред.) президенти", — сказав Венс.

Однак ці слова стосуються і Дональда Трампа, адже його чинний термін на посаді президента вже другий. Вперше він став головою США у 2017 році. Тобто, виходить, що Венс покладає відповідальність за бездіяльність протягом 25 років і на Трампа.

Віцепрезидент США намагався виправити ситуацію, додавши, що зараз Штати мають найкращого президента, але мережа цей хід не оцінила. Багато людей звернули увагу не тільки на звинувачення і Трампа в "тупості", але й на те, що такі висловлювання на посаді віцепрезидента недоречні. Люди вважають, що не слід говорити погане про своїх попередників, адже краще працювати тут і зараз, аби виправити ситуацію.

Нагадаємо, що нещодавно американські бомбардувальники завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану і тепер світ чекає на відповідь від Тегерана. Водночас Трамп припустив зміну режиму в Тегерані та подякував пілотам бомбардувальників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США використали проти Ірану найпотужнішу у світі неядерну бомбу.