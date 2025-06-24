"Вірте Трампу": президент США знову "зупинив" війну, проте на Близькому Сході все ще вбивають людей

Трамп знову приписав собі фейкові досягнення щодо миру на Близькому Сході

Перемир'я між Ізраїлем та Іраном не працює, оскільки після його так званого початку, про що з гордістю заявив Трамп, Іран заявив про запуск шостої хвилі балістичних ракет по Ізраїлю. Раніше високопоставлений іранський чиновник заявляв ЗМІ, що їм взагалі ніхто не пропонував дотримуватись режиму припинення вогню. Втім, Трамп уже поспішив вихваляти себе на весь світ за проведені дипломатичні зусилля.

Відповідні ілюстрації американський президент публікує у власній соцмережі Thuth Social та перепощує в інших соцмережах, таких як Х (колишній Twitter), чи Instagram. Репости також є з офіційної сторінки Білого Дому.

Підписники критикують Трампа за самовихвиляння

Після оголошення про перемир'я Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social пост з великими літерами "TRUMP WAS RIGHT" ("ТРАМП БУВ ПРАВИЙ"), де фактично вихваляє власні дипломатичні зусилля. Це вже не вперше Трамп вихваляє себе як успішного дипломата, який зміг врегулювати конфлікт на Близькому Сході. Раніше він робив аналогічне і щодо війни Росії проти України.

Ось які фото ще виставляє Трамп

Протягом дня Трамп також активно цитував у своїх постах матеріали з сайту Hannity.com — офіційного ресурсу відомого консервативного телеведучого Fox News Шона Ганніті. Це не випадково: Ганніті є одним з найбільш лояльних до Трампа медіаперсон, який регулярно підтримує його політику та рішення у своїх передачах. Президент традиційно використовує матеріали Ганніті для підкріплення власної риторики та показовості підтримки з боку консервативних медіа.

Також Трамп відреагував на інформацію щодо падіння його рейтингу. Вона з'явилась на тлі погіршення ситуації на Близькому Сході. Натомість президент США публікує ілюстрацію з надписом "Схвалення Трампа стрімко зростає"

Згідно з умовами перемир'я, які описав Трамп, Іран мав припинити обстріли Ізраїлю о півночі за східним часом. Президент назвав це "великою справою для Ізраїлю та світу". Однак міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що "станом на зараз НЕМАЄ жодної 'угоди' про перемир'я чи припинення військових операцій". Він додав, що Іран готовий припинити відповідь лише за умови, що Ізраїль зупинить свою "незаконну агресію". Варто зазначити, що ні Ізраїль, ні Іран офіційно не підтвердили досягнення такої угоди.

"Більшість американців вірять, що США на правильному шляху", - продовжує вихваляти власну політику Трамп.

Раніше "Телеграф" також інформував про те, якими були обіцянки Трампа щодо закінчення воєн та до чого вони привели. "Я покладу край війні в Україні, я зупиню хаос на Близькому Сході і не дам початися Третій світовій війні" – такі слова звучали ще до його інавгурації.