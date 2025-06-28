Гібрид авіабомби й ракети: чим небезпечний "Гром-1" та що відомо про збиту "новинку" РФ

Найбільшою загрозою для України наразі залишаються балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні дрони типу "Шахед", а не "Гром-1"

Вибух у передмісті Дніпра 28 червня став результатом успішної роботи української протиповітряної оборони, яка збила новітню російську бомбу-ракету типу "Гром-1". Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Це — унікальна зброя, яка поєднує в собі характеристики авіабомби та ракети. Політолог та колишній інженер-конструктора КБ "Південне" Олександр Кочетков "Суспільному" розповів, що ця керована авіабомба створена для підвищення точності і дальності ударів російських військових.

Який вигляд має "Гром-1"

"Звичайна авіабомба падає на декілька кілометрів від літака, точність її невелика. Керовані авіабомби мають пристрій, тобто крильця, які розкриваються після скидання бомби з бомбардувальника. Ці крильця допомагають пролетіти значно більше кілометрів. Залежно від висоти, до 70 кілометрів така керована авіабомба пролітає. І ще там можна встановлювати GPS-навігатор, який буде дещо збільшувати точність такого виробу", — пояснив експерт.

Який вигляд має "Гром-1"

На відміну від звичайних КАБів, "Гром-1" оснащена двигуном, що дозволяє збільшити дальність польоту до 100-150 кілометрів. За своєю конструкцією вона є гібридом керованої авіабомби та ракети повітря-повітря Х-38, від якої й отримала двигун.

Ракета Х-38

Характеристики

Стартова вага становить 594 кг, бойова частина – 315 кг, максимальна дальність польоту – до 120 км. Навігація поєднує інерційну систему з супутниковою (ГЛОНАСС/GPS). За ефективністю цей гібридний виріб перевищує авіабомбу вільного падіння ОФАБ-250-270 майже в 1,8 рази.

Куди дістає Гром-Э1

Вперше "Гром-1" була застосована в серпні 2024 року під час удару по Костянтинівці. З того часу її використовують нечасто, оскільки поки що РФ не виробляє ці бомби у великих кількостях. Олександр Кочетков наголосив, що таких виробів наразі небагато, і тривають випробування для ухвалення рішення про масштабне виробництво.

Попри новизну застосованої зброї, українська протиповітряна оборона ефективно справляється із її перехопленням. Збити цю зброю можна, зокрема, за допомогою винищувачів або систем ППО. Втім, найбільшою загрозою для України наразі залишаються балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні дрони типу "Шахед", а не "Гром-1".

Отже, "Гром-1" — це новий рівень керованої авіаційної зброї в арсеналі РФ, яка дозволяє наносити удари з більшої дистанції, але поки не має широкого розповсюдження.

Раніше "Телеграф" писав, що російський удар КАБом по Дніпру викликає багато запитань, адже це перший випадок, коли така бомба досягла міста. 28 червня цей напад показує 3 ключові моменти у війні та тактиці РФ, на які варто звернути увагу, — пояснив військовий експерт і аналітик Олег Старіков.