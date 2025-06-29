Взрыв оставит без света целый район: Китай испытал "блэкаут бомбу", что известно о новинке

Китайская армия намерена выводить из строя электрические сети

Китай запустил производство собственной "блэкаут бомбы". Судя по всему речь идет о боеприпасе с графитовым волокном, которое способно выводить из строя электрические сети на большой площади.

Как сообщает SCMP, оригинальное видео, демонстрирующее принцип работы бомбы, было показано на государственном китайском телевидении 29 июня. Само видео там не показали, однако китайский ресурс 163.com обнародовал некоторые скриншоты.

Отмечается, что идея использования графитового волокна далеко не нова, а американцы использовали его еще во времена войны в Персидском заливе для атак на энергосистему Ирака.

Принцип действия бомбы прост — в воздухе высокоточная боевая часть раскрывается и выбрасывает около сотни суббоеприпасов, которые затем спускаются на парашютах и разбрасывают вокруг тонкие графитовые нити. Из-за хорошей проводимости эти нити могли обволакивать линии электропередач и приводить к коротким замыканиям.

Графитовое волокно на ЛЭП

Китайская графитовая бомба, судя по кадрам из видео, является боеголовкой ракеты, которая запускается из наземной пусковой установки. Сама ракета способна пролететь 290 километров, при этом не исключено, что такая дальность будет установлена лишь для экспортной версии. В видео также сообщили и некоторых других ТТХ бомбы.

Данные о бомбе Китая

На скриншоте выше написано, что "боеголовка с проводящими волокнами" используется для выведения из строя военных подстанций, электростанций и других систем электроснабжения. Ее масса составляет 490 килограммов и она оснащена 90 суббоеприпасами, которые способны покрыть территорию в 10 000 квадратных метров.

163.com сообщает, что 290 километров это дальность противокорабельной ракеты CM-302, которая является экспортной вариацией Eagle Strike-12 предназначенной для Пакистана. Есть международные конвенции, ограничивающие дальность ракет, которые идут на продажу в другие страны. Оригинальная Eagle Strike-12 имеет дальность в 400+ километров.

При этом издание не исключает, что боеголовка может быть установлена на любую ракету, которая есть в распоряжении китайской армии.

Боеголовка после раскрытия

Как сообщалось ранее, 29 июня стало известно, что Украина намерена выйти из Оттавской конвенции, которая ограничивала использование противопехотных мин.