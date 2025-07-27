Турция в огне: из-за экстремальной жары страну охватили сильные пожары, людей эвакуируют (фото, видео)

Из самых опасных районов уже эвакуировали местных жителей

В Турции вспыхнули многочисленные масштабные лесные пожары из-за рекордной жары, низкой влажности и сильного ветра. Температура воздуха во многих регионах поднялась выше +45 градусов Цельсия.

Об этом пишет Bild. Отмечается, что с субботы, 26 июля, в лесном массиве между районами Кестель и Гюрсу в популярном курортном регионе Бурса, распространяется масштабный пожар. Кроме того, серьёзные пожары продолжают бушевать в провинциях Карабюк, Ушак и Кахраманмараш.

Турецкие СМИ сообщают, что для тушения лесного пожара в район направлено большое количество пожарных машин, пожарных автомобилей и водометов. В работе задействованы два пожарных вертолета.

По данным Turkiye Today, эвакуация затронула 18 деревень и 50 районов. Выехало большое количество людей. Кроме того, крупный рогатый скот был вывезен на грузовиках-прицепах. Также была перекрыта автомагистраль Бурса-Анкара, которая является одной из главных транспортных артерий региона. Движение в направлении Анкары перенаправлено на альтернативные маршруты.

Рекордная температура воздуха была зафиксирована в районе Силопи провинции Ширнак, превзойдя предыдущий континентальный европейский рекорд в 48,8 градуса Цельсия, установленный на Сицилии (Италия) в августе 2021 года.

В Бурсе, например, переселили по меньшей мере 1300 человек. Пострадало по меньшей мере 3 дома, а около 100 гектаров территории уже выгорело. В районе Герданлар несколько домов получили повреждения.

Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли рассказал, что 26 июля по всей стране активно боролись с 76 пожарами — 28 в лесных районах и 48 в сельской местности.

Крупные пожары были в районе озера Эймир в Анкаре, в районе Газипаша в Анталье, в районе Силифке в Мерсине и в районе Серик в Анталье в основном локализованы. Однако пожары в Карабюке, Ушаке, Кахраманмараше и Бурсе продолжают бушевать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Одессой вспыхнул масштабный пожар, который уже подбирался к населенному пункту. Местные жители пожаловались на запах гари, который даже через закрытые окна и двери наполнял дома.