Погода карає росіян: блискавки знищують будинки та б’ють по відпочивальниках (відео)
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У Москві через грозу сталися пожежі, а в Тульській області людей вбило на пляжі
На голови москвичів зійшла "кара небесна" — під час грози через удари блискавок там спалахнуло щонайменше чотири приватні будинки. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляють російські телеграм-канали. Там також показали кадри із місць загорянь.
Згідно з оприлюдненою інформацією, будинки знаходяться:
- у Кунцевому;
- в Олексино (Істринський район);
- в Івоніно (Одінцівський район);
- Воронове.
У перших трьох випадках причиною стали влучення блискавок, про причини пожежі в будинку у Вороновому не повідомлялося. Про постраждалих інформації не надходило.
А ось у Тульській області на території парк-готелю "Шахтар" блискавка вбила трьох людей. За попередньою інформацією вона вдарила у мокрий пісок на пляжі, після чого 13-річна дитина, 50-річна жінка та 55-річний чоловік померли на місці. Загалом там було семеро людей, проте решту врятували гумові сланці.
Варто зазначити, що стихія вже кілька днів тероризує мешканців російської столиці та передмість. Лише у суботу, 12 липня, там четверо людей потонули на різних пляжах.