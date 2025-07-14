Погода карає росіян: блискавки знищують будинки та б’ють по відпочивальниках (відео)

У Москві через грозу сталися пожежі, а в Тульській області людей вбило на пляжі

На голови москвичів зійшла "кара небесна" — під час грози через удари блискавок там спалахнуло щонайменше чотири приватні будинки. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Там також показали кадри із місць загорянь.

Згідно з оприлюдненою інформацією, будинки знаходяться:

у Кунцевому;

в Олексино (Істринський район);

в Івоніно (Одінцівський район);

Воронове.

У перших трьох випадках причиною стали влучення блискавок, про причини пожежі в будинку у Вороновому не повідомлялося. Про постраждалих інформації не надходило.

А ось у Тульській області на території парк-готелю "Шахтар" блискавка вбила трьох людей. За попередньою інформацією вона вдарила у мокрий пісок на пляжі, після чого 13-річна дитина, 50-річна жінка та 55-річний чоловік померли на місці. Загалом там було семеро людей, проте решту врятували гумові сланці.

Трьох людей убито блискавкою в Тульській області

Варто зазначити, що стихія вже кілька днів тероризує мешканців російської столиці та передмість. Лише у суботу, 12 липня, там четверо людей потонули на різних пляжах.