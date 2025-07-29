Повів під вінець 19-річну виховательку: яким було розкішне весілля Чарльза і Діани 44 роки тому (фото)

Весілля принца Чарльза та Діани Спенсер було найдорожчим в історії Великої Британії

В цей день, 29 липня 1981 року, весь світ затамував подих: 33-річний принц Чарльз вів до вівтаря 19-річну Діану Спенсер. Це весілля стало найдорожчим в історії Великої Британії і за ним спостерігали мільйони людей по всій планеті.

До одруження Діана Спенсер була простою вихователькою. "Телеграф" вирішив пригадати історію кохання принца Чарльза та Леді Ді та їхнє розкішне весілля.

У дитинстві Діана дружила з молодшими братами Чарльза — Ендрю і Едуардом. Однак згодом, коли вона вже працювала вихователькою, закохалася у чоловіка, який згодом став її обранцем. Влітку 1980 року принц Уельський запросив її на борт королівської яхти "Британія", а потім до замку Балморал — маєток сім’ї Вінздор у Шотландії. Там Діана Спенсер познайомилася з батькам Чарльза — принцом Філіпом та Єлизаветою II.

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24 лютого 1981 року принц Уельський офіційно оголосив про заручини. На той момент вони із обраницею бачилися всього 13 разів.

Весілля принца Чарльза та Діани Спенсер

29 липня 1981 року у соборі Святого Павла у Лондоні відбулося весілля, яке транслювали у 74 країнах світу. За даними ВВС, трансляцію подивилися близько 750 мільйонів глядачів і ще понад півмільйона чекали на шлюбну процесію на вулицях Лондона.

Фото: Getty Images

На весіллі були присутні 3500 гостей, після чого у Букінгемському палаці відбулася святкова вечеря на 120 персон. Після цього наречені вирушили у замок Броадлендс, де пройшла їхня перша шлюбна ніч.

Фото: Getty Images

Цікаво, що під час промови весільної клятви, Діана переплутала ім’я свого нареченого. Замість "Чарльз Філіп" вона назвала обранця "Філіп Чарльз". Імовірно, принцеса перенервувала.

Сукня Леді Ді була виконана із шовкової аразанти та антикварного мережива, яке було прикрашене тисячами намистин. У підкладці був схований талісман — золота підкова на щастя.

Фото: Getty Images

Щойно Діана увійшла до королівської родини, її сім’ю все частіше стали фотографувати папараці. Так Леді Ді стала найбільш фотографованою жінкою світу. Через це у принцеси розпочалася депресія. Також відомо, що за тиждень після одруження у Діани розпочалася булімія через весільний стрес.

Фото: Getty Images

До слова, весілля Діани та Чарльза виявилося найдорожчим в історії Великої Британії. Воно обійшлося у 2,859 мільйони фунтів стерлінгів.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похована принцеса Діана. Її могилу майже щодня відвідує одна й та сама людина.