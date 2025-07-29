Повел под венец 19-летнюю воспитательницу: какой была роскошная свадьба Чарльза и Дианы 44 года назад (фото)

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер была самой дорогой в истории Великобритании

В этот день, 29 июля 1981 года, весь мир затаил дыхание: 33-летний принц Чарльз вел к алтарю 19-летнюю Диану Спенсер. Эта свадьба стала самой дорогой в истории Великобритании и за ней наблюдали миллионы людей по всей планете.

До женитьбы Диана Спенсер была простой воспитательницей. "Телеграф" решил вспомнить историю любви принца Чарльза и Леди Ди и их роскошную свадьбу.

В детстве Диана дружила с младшими братьями Чарльза — Эндрю и Эдуардом. Однако впоследствии, когда она уже работала воспитательницей, влюбилась в мужчину, который позже стал ее избранником. Летом 1980 года принц Уэльский пригласил ее на борт королевской яхты "Британия", а затем в замок Балморал — имение семьи Винсдор в Шотландии. Там Диана Спенсер познакомилась с отцом Чарльза – принцем Филиппом и Елизаветой II.

Фото: Getty Images

24 февраля 1981 года принц Уэльский официально объявил о помолвке. В тот момент они с избранницей виделись всего 13 раз.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер

29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне состоялась свадьба, которую транслировали в 74 странах мира. По данным ВВС, трансляцию посмотрели около 750 миллионов зрителей и еще более полумиллиона ждали брачную процессию на улицах Лондона.

Фото: Getty Images

На свадьбе присутствовало 3500 гостей, после чего в Букингемском дворце состоялся праздничный ужин на 120 персон. После этого невесты отправились в замок Броадлендс, где прошла их первая брачная ночь.

Фото: Getty Images

Интересно, что во время речи свадебной клятвы, Диана перепутала имя своего жениха. Вместо "Чарльз Филипп" она назвала избранника "Филипп Чарльз". Вероятно, принцесса перенервничала.

Платье Леди Ди было выполнено из шелковой аразанты и антикварного кружева, украшенного тысячами бусин. В подкладке был спрятан талисман – золотая подкова к счастью.

Фото: Getty Images

Как только Диана вошла в королевскую семью, ее семью все чаще стали фотографировать папарацци. Так Леди Ди стала самой фотографированной женщиной мира. Поэтому у принцессы началась депрессия. Также известно, что через неделю после женитьбы у Дианы началась булимия из-за свадебного стресса.

Фото: Getty Images

К слову, свадьба Дианы и Чарльза оказалась самой дорогой в истории Великобритании. Оно обошлось в 2,859 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена принцесса Диана. Ее могилу почти каждый день посещает один и тот же человек.