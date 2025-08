"Подарував" Крим Путіну, але підтримує Україну: де зараз і як живе експрезидент США Барак Обама

Цього дня, 4 серпня, 44-й президент США відзначає день народження

Барак Обама – американський політик, який став 44-м президентом США. Його багато критикували за слабку реакцію на анексію Криму Росією, проте він під час повномасштабного вторгнення РФ підтримав Україну. Цього дня, 4 серпня, він відзначає свій день народження, йому виповнилося 64 роки.

"Телеграф" у день народження експрезидента США розповідає, як живе та чим займається після президентства Барак Обама.

Де зараз Обама та чим він займається?

Барак Обама став першим історія США темношкірим президентом. Він двічі поспіль був обраний на пост глави держави і закінчив свою останню каденцію у 2017 році.

Барак Обама продовжує брати участь у політичному житті США. Фото: Getty Images

Після відходу з посади президента США Барак Обама не залишив повністю політичне життя, він залишається важливим представником демократичної партії. Під час передвиборчих кампаній він підтримував представників своєї партії, виступав на мітингах. Так, у 2024 року Обама активно підтримував кандидатуру Камали Харріс на пост президента США.

Також після президентства Барак Обама активно долучився до роботи свого фонду Obama Foundation. Він організовує проекти, які підтримують молодь та молодих лідерів.

Барак Обама займається власним фондом Obama Foundation. Фото: Getty Images

Також експрезидент не втрачає своєї медійності. Барак разом із дружиною Мішель Обамою заснували компанію Higher Ground Productions, яка співпрацює з Netflix для створення документальних фільмів. Зокрема, у 2021 році світ побачив документальний серіал Obama: In Pursuit of a More Perfect Union.

Крім того, після двох каденцій на посаді президента США Барак Обама зайнявся написанням мемуарів. Перший із двох томів мемуарів "A Promised Land" вийшов у 2020 році. Ця книга охоплює ранню частину життя та президентство до 2011 року, і вона стала справжнім бестселером.

Барак Обама підтримував Байдена під час виборів 2024 року. Фото: Getty Images

Відомо, що зараз Барак із дружиною Мішель живуть у Вашингтоні, округ Колумбія. Там вони залишилися після президентства Обами, щоб їхня молодша дочка Саша могла закінчити школу. Як пише видання The Independent, екс-президент також має резиденцію на Мартас-Він’ярд, штат Массачусетс, де вони часто живуть влітку. А ще Барак та Мішель часто подорожують та люблять відпочивати на Гаваях та Карибських островах.

Барак та Мішель Обама. Фото: Getty Images

Що Обама каже про війну в Україні?

Барака Обаму часто критикують і звинувачують у тому, що він буквально "подарував" Крим Путіну у 2014 році, коли був президентом США. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував Обаму, назвавши його політику у 2014 році помилкою, яка відображала слабкість західної реакції та сприяла подальшій агресії Росії.

Барак Обама на зустрічі із Путіним під час свого президентства. Фото: Getty Images

При цьому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Барак Обама засудив цю агресію Кремля. Він назвав Путіна безрозсудним лідером і зазначив, що не очікував від нього такої агресивної війни в Україні.

У березні 2025 року Барак Обама через свій фонд Obama Foundation ініціював гуманітарну підтримку українців, зокрема українських біженців. Експрезидент просив американців пожертвувати гроші на підтримку жінок та дітей з України, а також закликав світову спільноту засудити дії Росії та підтримати українців.

