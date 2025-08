"Подарил" Крым Путину, но поддерживает Украину: где сейчас и как живет экс-президент США Барак Обама

В этот день, 4 августа, 44-й президент США отмечает день рождения

Барак Обама — американский политик, который стал 44-м президентом США. Его много критиковали за слабую реакцию на аннексию Крыма Россией, однако он во время полномасштабного вторжения РФ поддержал Украину. В этот день, 4 августа, он отмечает свой день рождения, ему исполнилось 64 года.

"Телеграф" в день рождения экс-президента США рассказывает, как живет и чем занимается после президентства Барак Обама.

Где сейчас Обама и чем он занимается?

Барак Обама стал первым в истории США темнокожим президентом. Он дважды подряд был избран на пост главы государства и закончил свою последнюю каденцию в 2017 году.

Барак Обама продолжает участвовать в политической жизни США. Фото: Getty Images

После ухода с поста президента США Барак Обама не оставил полностью политическую жизнь, он остается важным представителем демократической партии. Во время предвыборных кампаний он активно поддерживал представителей от своей партии, выступал на митингах. Так, в 2024 году Обама активно поддерживал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США.

Также после президентства Барак Обама активно включился в работу своего фонда Obama Foundation. Он организовывает проекты, которые поддерживает молодежь и молодых лидеров.

Барак Обама занимается своим фондом Obama Foundation. Фото: Getty Images

Также экс-президент не теряет медийности. Барак вместе с женой Мишель Обамой обосновали компанию Higher Ground Productions, которая сотрудничает с Netflix для создания документальных фильмов. В частности, в 2021 году мир увидел документальный сериал Obama: In Pursuit of a More Perfect Union.

Кроме того, после двух каденций на посту президента США Барак Обама занялся написанием мемуаров. Первый из двух том мемуаров "A Promised Land" вышел в 2020 году. Эта книга охватывает раннюю часть жизни и президентство до 2011 года и она стала настоящим бестселлером.

Барак Обама поддерживал Байдена на выборах 2024 года. Фото: Getty Images

Известно, что сейчас Барак с женой Мишель живут в Вашингтоне, округ Колумбия. Там они остались после президентства Обамы, чтобы их младшая дочь Саша могла закончить школу. Как пишет издание The Independent, у экс-президента также есть резиденция на Мартас-Винъярд, штат Массачусетс, где они часто живут летом. А еще Барак и Мишель часто путешествуют и любят отдыхать на Гавайях и Карибских островах.

Барак и Мишель Обама. Фото: Getty Images

Что Обама говорит о войне в Украине?

Барака Обаму часто критикуют и обвиняют в том, что он буквально "подарил" Крым Путину в 2014 году, когда был президентом США. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Обаму, назвав его политику в 2014 году ошибкой, которая отражала слабость западной реакции и способствовала дальнейшей агрессии России.

Барак Обама на встрече с Путиным во время своего президентства. Фото: Getty Images

При этом после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, Барак Обама осудил эту агрессию Кремля. Он назвал Путина безрассудным лидером и отметил, что не ожидал от него такой агрессивной войны в Украине.

В марте 2025 года Барак Обама через свой фонд Obama Foundation инициировал гуманитарную поддержку украинцев, в том числе украинских беженцев. Экс-президент просил американцев пожертвовать деньги на поддержку женщин и детей из Украины, а также призывал мировое сообщество осудить действия России и поддержать украинцев.

