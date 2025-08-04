Обличчя Буша, волосся Трампа: мережу насмішило фото "двійника" одразу двох президентів США

У мережі активно обговорюють фото, на якому є чоловік, підозріло схожий на двох американських президентів

Сенатор штату Флорида Джей Коллінз опублікував у своєму X-акаунті фотографію візиту на Форум свободи у Флориді. І все б нічого, проте на цьому знімку є чоловік, який викликав бурхливе обговорення користувачів соцмережі.

Справа в тому, що сенатор штату Флорида позує на фото із кількома чоловіками, серед яких є один незвичайний. Саме цей невідомий чоловік привернув увагу — він водночас схожий на Джорджа Буша-молодшого та Дональда Трампа.

Як видно на фото, у чоловіка справді риси обличчя, які нагадують зовнішність колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого. А ось його волосся і укладка скидається на зачіску нинішнього президента США Дональда Трампа.

Користувачі мережі почали бурхливо обговорювати чоловіка, не розуміючи, як таке можливо, що його зовнішність — це ніби суміш Буша і Трампа. У коментарях почали жартувати на цю тему:

Цей чувак — те, що вийде, якщо покласти Трампа та Джорджа Буша у блендер.

Чому ти стоїш поряд з Джорджем Бушем у перуці Трампа?

Чому він схожий на Трампа та Буша в одній особі?

Це що, Джордж Буш у костюмі Трампа? Що це збіса таке?

Це сатира, так? Так і має бути.

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