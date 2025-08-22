Їй було 54, а йому 29 років: як у день весілля виглядали Еммануель і Бріжит Макрон (фото)

Весілля майбутнього президента Франції відбулося у 2007 році

Еммануель і Бріжит Макрон — президент і перша леді Франції. Вона на 24 роки старша за нього, а їх історія кохання досі залишається предметом пліток та обговорень не лише у Франції, а й далеко за її межами. Вони одружилися 20 жовтня 2007 року, а весілля було елегантним і лише для близьких.

"Телеграф" розповість, якими в день свого весілля були Еммануель та Бріжит Макрон. У мережі є архівні фото з урочистостей закоханих.

Еммануель і Бріжит Макрон — історія кохання

Еммануель познайомився з Бріжит, коли був підлітком. Вона була вчителькою театрального гуртка та французької мови і літератури. На той момент жінці було 39 років, а майбутньому президентові Франції лише 15 років.

Еммануель та Бріжит Макрон разом вже близько 20 років

Вони багато спілкувалися в рамках театрального гуртка та особливо зблизилися під час роботи над шкільною п’єсою "Мистецтво комедії". Вже тоді, будучи 17-річним закоханим хлопцем Макрон заявив Бріжит: "Що б ви не робили, я одружуся з вами".

На той час Бріжит була одружена з банкіром, якому народила трьох дітей. До речі, одна з дочок навчалася разом із Еммануелем у школі. Різниця у віці не стала перепоною для цієї пари — Макрон дотримався своєї обіцянки і одружився з Бріжит.

Еммануель та Бріжит Макрон одружилися 20 жовтня 2007 року

Весілля Макронів — яким воно було

Еммануель та Бріжит одружилися 20 жовтня 2007 року, через рік після того, як вчителька пішла від чоловіка-банкіра. На той момент йому було 29 років, а їй – 54 роки. Їхнє весілля проходило в курортному місті Ле-Туке на півночі Франції.

Еммануель та Бріжит Макрон у день свого весілля

У мережі мало фото з весілля Макронів, проте на тих, що вдалося знайти, можна побачити, що вони обрали стримані елегантні вбрання. Бріжит сяяла в приталеній білій сукні з блискучим декором, що переливається, на плечах. Зверху вона накинула стильний жакет у тон. А Еммануель вибрав класичний темний костюм із білою сорочкою та бежевою краваткою.

Еммануель та Бріжит Макрон у день свого весілля

