Ей было 54, а ему 29 лет: как в день свадьбы выглядели Эммануэль и Брижит Макрон (фото)

Свадьба будущего президента Франции состоялась в 2007 году

Эммануэль и Брижит Макрон — президент и первая леди Франции. Она на 24 года старше него, а их история любви до сих пор остается предметом сплетен и обсуждений не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Они поженились 20 октября 2007 года, а свадьба была элегантной и только для близких.

"Телеграф" расскажет, какими в день своей свадьбы были Эммануэль и Брижит Макрон. В сети есть архивные фото с торжества влюбленных.

Эммануэль и Брижит Макрон — история любви

Эммануэль познакомился с Брижит, когда был подростком. Она была учительницей театрального кружка и французского языка и литературы. На тот момент женщине было 39 лет, а будущему президенту Франции всего 15 лет.

Эммануэль и Брижит Макрон вместе уже около 20 лет

Они много общались в рамках театрального кружка и особенно сблизились во время работы над школьной пьесой "Искусство комедии". Уже тогда, будучи 17-летним влюбленным парнем Макрон заявил Брижит: "Что бы вы ни делали, я женюсь на васю".

В то время Брижит была замужем за банкиром, которому родила троих детей. К слову, одна из дочерей училась вместе с Эммануэлем в школе. Разница в возрасте не стала преградой для этой пары — Макрон сдержал свое обещание и женился на Брижит.

Эммануэль и Брижит Макрон поженились 20 октября 2007 года

Свадьба Макронов — какой она была

Эммануэль и Брижит поженились 20 октября 2007 года, спустя год после того, как учительница ушла от мужа-банкира. На тот момент ему было 29 лет, а ей — 54 года. Их свадьба проходила в курортном городе Ле-Туке на севере Франции.

Эммануэль и Брижит Макрон в день своей свадьбы

В сети мало фото со свадьбы Макронов, однако на тех, что удалось найти, можно увидеть, что они выбрали сдержанные элегантные наряды. Брижит сияла в приталенном белом платье с блестящим переливающимся декором на плечах. Сверху она накинула стильный пиджак в тон. А Эммануэль выбрал классический темный костюм с белой рубашкой и бежевым галстуком.

Эммануэль и Брижит Макрон в день своей свадьбы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит и чем занимается экс-невеста Кличко. Они расстались из-за ее наркотической зависимости.