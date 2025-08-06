Тендітна 19-річна наречена з пишною зачіскою: як виглядала Юлія Тимошенко у день весілля (фото)

Політик живе із чоловіком все життя, у них є спільна дочка Євгенія

Юлія Тимошенко — справжній ветеран української політики, яка вперше прийшла до Ради у 1997 році, двічі обіймала посаду прем’єр-міністра і досі залишається лідеркою своєї політичної партії "Батьківщина". Проте мало хто знає, як Тимошенко виглядала у головний день свого життя – у день весілля.

"Телеграф" розповідає та показує, якою нареченою була Тимошенко, коли їй було лише 19 років.

Юлія та Олександр Тимошенко

Тимошенко та її чоловік — що відомо

Юлія Тимошенко та її чоловік Олександр одружилися у 1979 році і з того часу ось уже 46 років разом. На момент весілля політикині було лише 19 років, а сама урочистість, судячи з фото, була дуже гарною.

Юлія та Олександр Тимошенко в образі нареченої та нареченого

У Юлії та Олександра дуже мила історія знайомства, вони буквально закохалися з першого погляду і незабаром зіграли весілля. У студентські роки майбутня нардепка поїхала працювати на літо вожатою до дитячого табору. Там же піонервожатим влаштувався працювати і її знайомий Олександр Тимошенко. І так сталося, що вони не просто потоваришували, а просто закохалися одне в одного.

Коли повернулися з табору, вирішили довго не тягнути і практично одразу зіграли весілля. І після цього, звісно ж, почали жити разом.

Юлія та Олександр Тимошенко у день весілля

Якою була Тимошенко у образі нареченої?

У день весілля 19-річна Юлія Тимошенко виглядала просто приголомшливо. Вона була тендітною і скромною нареченою в приталеній весільній сукні закритого типу, яка гарно підкреслила струнку фігуру. Красиве весільне вбрання доповнили акуратні білі босоніжки та довга фата.

Найбільше уваги привертає незвичайна зачіска Юлі-нареченої. Її волосся було зібране у високий пучок на потилиці, а з двох боків над вухами вилися грайливі локони. Волосся нареченої до всього ще й було прикрашене білими квітами.

Юлія та Олександр Тимошенко у день весілля

У мережі є лише кілька архівних фото із весілля Юлії Тимошенко. На одному з фото можна побачити, як високий і статний наречений Олександр тримає свою молоду дружину на руках, а вона мило посміхається в цей момент і обіймає чоловіка за плечі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає і чим займається дружина Кадирова. Народила 12 дітей та отримала нагороду від Путіна.