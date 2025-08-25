Єдиний львівський актор із "Оскаром": що відомо про Пола Муні, який підкорив Голлівуд (фото)

Актор був єврейського походження та підкорив весь Голлівуд

Пол Муні – єдиний актор зі Львова, який отримав найвищу кіношну нагороду "Оскар". Він був єврейського походження, батьки із сином емігрували спочатку до Лондона, потім до США. Там він змалку підкорив театральну сцену, а потім і кіноіндустрію.

"Телеграф" розповість, що відомо про Пола Муні, який народився у Львові та підкорив Голлівуд.

Пол Муні народився у Львові 1895 року. Фото: Getty Images

Пол Муні — що про нього відомо?

Пол Муні (Фредерік Мішелем Маєр Вайзенфройнд) – відомий американський актор єврейського походження, який отримав кінопремію "Оскар". Він народився у Львові 22 вересня 1895 року у сім’ї акторів єврейського театру. У 1900 році сім’я емігрувала до Лондона, а через два роки вони переїхали у США — спочатку до Клівленду, а потім до Чикаго.

Пол Муні дебютував на сцені театру у 12 років. Фото: Getty Images

Коли Полу Муні було 12 років, він вперше вийшов на театральну сцену. Вийшло так, що у виставі, де грали батьки, треба було замінити актора. Тоді юному Полу запропонували зіграти старця. І у нього це вийшло просто неймовірно, публіка не вірила, що 12-річний підліток без досвіду так філігранно зіграв старого діда.

Після такого успіху юним актором зацікавився директор Єврейського художнього театру з Другої авеню Манхеттена та підписав з ним вигідний контракт. Так розпочалася велика кар’єра Пола Муні на великій сцені.

Пол Муні знявся у двох десятках фільмів. Фото: Getty Images

Підкоривши театральну сцену та Бродвей, Пол Муні у 1929 році підписав контракт із кіностудією "Фокс". Він дебютував у картині "Хоробрий", яка була висунута на премію "Оскар". Однак премію він тоді не отримав – вона була ще попереду.

Свою кіношну кар’єру Пол Муні продовжив у Голлівуді. Він мав головні ролі у таких фільмах, як "Обличчя зі шрамом", "Я — каторжник-утікач". А "Оскар" актор отримав за найкращу чоловічу роль у 1937 році за фільм "Історія Луї Пастера". Він лишається єдиним уродженцем Львова, який має цю премію.

Відомо, що Пол Муні був одружений. У 1921 році він зв’язав себе узами шлюбу з єврейською актрисою театру Беллою Фінкель. Вона була сестрою відомого бродвейського режисера Ейба Фінкеля та дочкою антрепренера Моріса Фінкеля. Белла була єдиною любов’ю Пола Муні — вони прожили у шлюбі до самої його смерті.

Пол Муні був одружений із єврейською актрисою Беллою Фінкель. Фото: Getty Images

Помер оскароносний актор із львівським корінням 25 серпня 1967 року у віці 71 року в Монтесіто, Каліфорнія. Відомо, що до смерті призвело загострення серцевого захворювання, на яке він страждав в останні роки життя. Де похований актор достеменно невідомо. За непідтвердженою інформацією, його тіло було кремоване.

