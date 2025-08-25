Кейт Міддлтон кардинально змінила зовнішність: як вона тепер виглядає (фото)

Принцеса Уельська здивувала змінами у зовнішності

Кейт Міддлтон – дружина принца Вільяма, який є першим претендентом на британський престол. У 2024 році принцеса Уельська проходила курси хіміотерапії у зв’язку з виявленням у неї онкозахворювання. Тепер Кейт потрапила в об’єктив папараці в новому іміджі.

Як виявилось, Кейт Міддлтон тепер блондинка. Принцеса Уельська була знята в авто і на знімках видно, що її звичний каштановий відтінок волосся змінився на світлі пасма. Однак через гру світла і тіні детально роздивитися нову зачіску Кетрін поки неможливо. Ймовірно, незабаром вона з’явиться з новим кольором волосся на публіці і тоді всі побачать такі зміни у зовнішності принцеси Уельської.

Кейт Міддлтон всі звикли бачити з каштановим волоссям. Фото: Getty Images

Фото Кейт Міддлтон в образі блондинки зробили 24 серпня 2025 року. У цей час вона разом із чоловіком принцом Вільямом та трьома дітьми поверталися з церкви Краті-Кірк після відвідин церковної служби в Краті, Абердіншир.

Як відомо, королівська британська сім’я має спеціальні протоколи, за якими вони підбирають вбрання, аксесуари та макіяж. Поки що невідомо, з чим пов’язані такі різкі зміни у зовнішності Кейт Міддлтон і чому вона відійшла від консервативних протоколів. Проте вже можна сказати, що новий колір волосся їй дуже пасує.

Кейт Міддлтон кардинально змінила колір волосся. Фото: Getty Images

