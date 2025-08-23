Зеленський був семикласником, а Свириденко ще ходила до садка: якими були наші політики, коли Україна здобула незалежність
Деякі політики вже були дорослими, а інші ще навчалися у школі або ходили до дитячого садка
Незабаром українці відзначатимуть велике державне свято — День незалежності України. Її проголосили 24 серпня 1991 року. Під час війни з Росією цей день набув особливого значення для всіх нас.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, якими були відомі українські політики Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юлія Свириденко, Олексій Гончаренко і Руслан Стефанчук, коли Україна стала незалежною.
Якими були політики, коли Україна стала незалежною
Президент Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, який з 2019 року обіймає посаду глави держави, народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі. Нині йому 47 років, а в 1991 році майбутньому президентові було лише 13 років, він, ймовірно, навчався у сьомому класі. До слова раннє дитинство Зеленський провів у Монголії, де його батько працював інженером.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко
Юлія Свириденко, яка нещодавно очолила український уряд, народилася у Чернігові 25 грудня 1985 року. Зараз їй 39 років, а 1991 року було всього 5 років. У такому юному віці майбутня прем’єр-міністерка України, ймовірно, ходила до дитячого садка.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук народився у Тернополі 29 жовтня 1975 року. Нині йому 49 років, а станом на 1991 рік, коли Україна здобула незалежність, було лише 15 років. Відомо, що тоді він навчався у 10 класі середньої школи у Хмельницькому, яку 1992 року закінчив з відзнакою.
Народний депутат Олексій Гончаренко
Колишній "регіонал", а нині представник "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко народився 16 вересня 1980 року в Одесі. Нині йому 44 роки, а в 1991 році було лише 10 років. Ймовірно тоді майбутній нардеп навчався у школі, мабуть у 3 чи 4 класі.
Експрезидент Петро Порошенко
Петро Порошенко належить до старої гвардії українських політиків, він при владі практично все своє доросле життя. За місяць (26 вересня) Петру Олексійовичу виповниться 60 років. А ось у 1991 році був уже дорослим — йому було 25 років. На той час Порошенко працював асистентом на кафедрі міжнародних економічних відносин Київського державного університету. Крім того, у 90-х майбутній політик розпочинав свій кондитерський бізнес — постачав какао-боби для радянської шоколадної промисловості.
Ветеранка української політики Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко народилася у Дніпрі 27 листопада 1960 року, зараз їй 64 роки, і вона є справжньою ветеранкою української політики. Ось уже майже 30 років вона не виходить із Верховної Ради, будучи чинною народною депутаткою. У 1991 році Тимошенко було 30 років і вона активно займалася бізнесом. Спочатку разом із чоловіком керувала комерційною компанією з відеопрокату, а пізніше почала розвивати компанію "Єдині енергетичні системи України". У 1997 році Юлія Володимирівна вперше стала народною депутаткою другого скликання ВР.
