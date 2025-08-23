Зеленський був семикласником, а Свириденко ще ходила до садка: якими були наші політики, коли Україна здобула незалежність

Деякі політики вже були дорослими, а інші ще навчалися у школі або ходили до дитячого садка

Незабаром українці відзначатимуть велике державне свято — День незалежності України. Її проголосили 24 серпня 1991 року. Під час війни з Росією цей день набув особливого значення для всіх нас.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якими були відомі українські політики Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юлія Свириденко, Олексій Гончаренко і Руслан Стефанчук, коли Україна стала незалежною.

Якими були політики, коли Україна стала незалежною

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який з 2019 року обіймає посаду глави держави, народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі. Нині йому 47 років, а в 1991 році майбутньому президентові було лише 13 років, він, ймовірно, навчався у сьомому класі. До слова раннє дитинство Зеленський провів у Монголії, де його батько працював інженером.

Володимир Зеленський у юності виглядав ось так і вже починав займатися гумором

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

Юлія Свириденко, яка нещодавно очолила український уряд, народилася у Чернігові 25 грудня 1985 року. Зараз їй 39 років, а 1991 року було всього 5 років. У такому юному віці майбутня прем’єр-міністерка України, ймовірно, ходила до дитячого садка.

На жаль, у мережі немає юних чи дитячих фото Юлії Свириденко

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук народився у Тернополі 29 жовтня 1975 року. Нині йому 49 років, а станом на 1991 рік, коли Україна здобула незалежність, було лише 15 років. Відомо, що тоді він навчався у 10 класі середньої школи у Хмельницькому, яку 1992 року закінчив з відзнакою.

Руслан Стефанчук (на фото праворуч) ще зі шкільних років грав у КВК

Народний депутат Олексій Гончаренко

Колишній "регіонал", а нині представник "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко народився 16 вересня 1980 року в Одесі. Нині йому 44 роки, а в 1991 році було лише 10 років. Ймовірно тоді майбутній нардеп навчався у школі, мабуть у 3 чи 4 класі.

Так виглядав Олексій Гончаренко на початку своєї політичної кар’єри

Експрезидент Петро Порошенко

Петро Порошенко належить до старої гвардії українських політиків, він при владі практично все своє доросле життя. За місяць (26 вересня) Петру Олексійовичу виповниться 60 років. А ось у 1991 році був уже дорослим — йому було 25 років. На той час Порошенко працював асистентом на кафедрі міжнародних економічних відносин Київського державного університету. Крім того, у 90-х майбутній політик розпочинав свій кондитерський бізнес — постачав какао-боби для радянської шоколадної промисловості.

Петро Порошенко з молодих років носив густу шевелюру. Тут йому 25-30 років

Ветеранка української політики Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко народилася у Дніпрі 27 листопада 1960 року, зараз їй 64 роки, і вона є справжньою ветеранкою української політики. Ось уже майже 30 років вона не виходить із Верховної Ради, будучи чинною народною депутаткою. У 1991 році Тимошенко було 30 років і вона активно займалася бізнесом. Спочатку разом із чоловіком керувала комерційною компанією з відеопрокату, а пізніше почала розвивати компанію "Єдині енергетичні системи України". У 1997 році Юлія Володимирівна вперше стала народною депутаткою другого скликання ВР.

Юлія Тимошенко з юності почала шукати свій стиль. Так вона виглядала до фірмової коси

