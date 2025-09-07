Зник після смерті Метью Перрі і помітно постарів: де зараз і як виглядає "Джої" з серіалу "Друзі"

Метт Леблан повністю зник із соцмереж і телебачення

У легендарному серіалі "Друзі" він зіграв ловеласа Джої, який із посмішкою питав "How you doing?". Метт Леблан став кумиром мільйонів після виходу ситкому на телеекрани наприкінці 90-х. Проте за маскою успішної зірки стоїть актор, який пережив як тріумф, так і невдачі.

Після смерті свого телетовариша і друга в житті, Метт Леблан раптово зник із медіапростору — перестав з’являтися не лише на ТБ, а й у власних соцмережах, куди часто викладав фото. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про зірку "Друзів" зараз.

Що відомо про Метта Леблана

Народився актор 25 липня 1967 року. Зараз йому 58 років. Зігравши молодого наївного, але смішного і доброго Джої Тріббіані, який "не ділиться їжею", він здобув світову славу. За цю роль Леблан отримав численні номінації на "Еммі", "Золотий глобус" та "Screen Actors Guild".

Джої з серіалу "Друзі". Фото: Getty Images

Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер, Кортні Кокс, Метт Леблан і Ліза Кудроу. Фото: Getty Images

На "Друзях" кар’єра Леблана не завершилася — з 2004 по 2006 він зіграв у спін-офі "Джої". З 2011 по 2017 він знову з'явився у ситкомі "Епізоди", що приніс актору перемогу на Golden Globe. Також він був співведучим у популярному автошоу Top Gear, зіграв головну роль у ситкомі "Кмітливець". У 2021 році Леблан долучився до спецвипуску "Друзів". Це була його остання роль.

Метт Леблан у ситкомі "Кмітливець"

Де зараз Метт Леблан

Після смерті Метью Перрі (Чендлера з "Друзів") у жовтні 2023 року, Метт повністю зник із публічного простору. 14 листопада 2023 року він опублікував у соцмережах чуттєвий допис, де згадував, що часи, проведені разом із Перрі, — серед найцінніших у житті. У підписі — слова: "Лети, брате, ти нарешті вільний…» з іронічним натяком на борг у 20 доларів. Після цього на сторінці актора в Інстаграм не було жодного допису чи сторіс.

У соцмережах Леблан востаннє з'являвся 14 листопада 2023 року

Інсайдерські джерела зазначають, що колеги із "Друзів" висловлювали занепокоєння: "Метт виглядає виснаженим, втомленим і менше спілкується з друзями. Водночас вони запевняють, що він отримує підтримку від Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Давіда Швіммера та Ліси Кудро — навіть якщо наразі дистанціюється".

У грудні 2024 року актора помітили на вулиці Лос-Анджелесу. Леблан біг у справах і був одягнений у простий одяг.

Метта Леблана помітили у Лос-Анджелесі. Фото: instagram.com/quiteliterallyy

Відомо, що з 2020 року Метт є співвласником RPM Motorcars — престижного автосалону у районі Шерман-Окс у Лос-Анджелесі. Там його часто можна помітити разом із донькою Мариною, якій зараз 20 років.

Метт Леблан у 2022 році. Фото: Getty Images

Нещодавно, 6 серпня 2025 року, Метта Леблана помітили на концерті Шакіри в Лос-Анджелесі. Актор помітно постарів і погладшав. На фото він посміхається.

Метт Леблан на концерті Шакіри у серпні 2025 року. Фото: Getty Images

