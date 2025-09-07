Исчез после смерти Мэтью Перри и заметно состарился: где сейчас и как выглядит "Джои" из сериала "Друзья"

Мэтт Леблан полностью исчез из соцсетей и телевидения

В легендарном сериале "Друзья" он сыграл ловеласа Джои, который с улыбкой спрашивал "How you doing?". Мэтт Леблан стал кумиром миллионов после выхода ситкома на телеэкраны в конце 90-х. Однако за маской успешной звезды стоит актер, переживший как триумф, так и неудачи.

После смерти своего телетоварища и друга в жизни, Мэтт Леблан внезапно исчез из медиапространства – перестал появляться не только на ТВ, но и в собственных соцсетях, куда часто выкладывал фото. "Телеграф" решил выяснить, что известно о звезде "Друзей" сейчас.

Что известно о Мэтте Леблане

Родился актер 25 июля 1967 года. Сейчас ему 58 лет. Сыграв молодого наивного, но смешного и доброго Джои Триббиани, который "не делится едой", он снискал мировую славу. За эту роль Леблан получил многочисленные номинации на "Эмми", "Золотой глобус" и "Screen Actors Guild".

Джои из сериала "Друзья". Фото: Getty Images

Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу. Фото: Getty Images

На "Друзьях" карьера Леблана не завершилась — с 2004 по 2006 он сыграл в спин-офе "Джои". С 2011 по 2017 он снова появился в ситкоме "Эпизоды", который принес актеру победу на Golden Globe. Также он был соведущим в популярном автошоу Top Gear, сыграл главную роль в ситкоме "Мужчина с планом". В 2021 году Леблан присоединился к спецвыпуску "Друзей". Это была его последняя роль.

Мэтт Леблан в ситкоме "Метатель"

Где сейчас Мэтт Леблан

После смерти Мэтью Перри (Чендлера из "Друзей") в октябре 2023 года, Мэтт полностью исчез из публичного пространства. 14 ноября 2023 года он опубликовал в соцсетях чувственный пост, в котором упоминал, что времена, проведенные вместе с Перри, — среди самых ценных в жизни. В подписи — слова: "Лети, брат, ты наконец-то свободен…" с ироническим намеком на долг в 20 долларов. После этого на странице актера в Инстаграм не было никакого сообщения или сторис.

В соцсетях Леблан последний раз появлялся 14 ноября 2023 года.

Инсайдерские источники отмечают, что коллеги из "Друзей" выражали обеспокоенность: " Мэтт выглядит истощенным, уставшим и меньше общается с друзьями. В то же время они уверяют, что он получает поддержку от Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Давида Швиммера и Лизы Кудроу".

В декабре 2024 года актера был замечен на улице Лос-Анджелеса. Леблан бежал по делам и был одет в простую одежду.

Мэтта Леблана была замечена в Лос-Анджелесе. Фото: instagram.com/quiteliterallyy

Известно, что с 2020 года Мэтт является совладельцем RPM Motorcars – престижного автосалона в районе Шерман-Окс в Лос-Анджелесе. Там его часто можно увидеть вместе с дочерью Мариной, которой сейчас 20 лет.

Мэтт Леблан в 2022 году. Фото: Getty Images

Недавно, 6 августа 2025 года, Мэтт Леблан был замечен на концерте Шакиры в Лос-Анджелесе. Актер заметно состарился и поправился. На фото он улыбается.

Мэтт Леблан на концерте Шакиры в августе 2025 года. Фото: Getty Images

