Терпіння закінчилось? Трамп висловився про "придушення" Путіна

Президент США Трамп розповів, як жорстко збирається тиснути на Путіна

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно запровадив дедлайн для Путіна, заявив, що його терпіння щодо президента Росії вичерпується.

Американський лідер знову пригрозив главі РФ жорсткими заходами через продовження війни в Україні. Про це він заявив в етері телеканалу "Fox news".

У розмові з журналістами Трамп розповів про можливі заходи тиску на хазяїна Кремля. "Тиск на Путіна буде таким: це жорсткий удар санкціями по банках, а також заходи, пов'язані з нафтою і митами. Але я вже це зробив, я зробив багато", — заявив американський президент.

Також він додав своє улюблене прислів’я, що "для танго потрібні двоє", натякнувши, що Володимир Зеленський має піти на певні поступки. "Коли Путін хотів угоди, Зеленський не хотів, тепер Зеленський хоче — а Путін — знак питання", — додав Трамп.

Проте багато хто до подібних заяв Трампа ставиться скептично. Він досі не ухвалив рішення про те, чи вводити додаткові санкції проти Росії, попри численні обіцянки та ультиматуми. Минулі погрози американського лідера на адресу очільника Росії так і залишилися невиконаними. Трамп відомий своїми гучними заявами, які рідко переростають у конкретні дії для припинення російської агресії.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав, чи боїться Путін Трампа і чого взагалі треба чекати Україні від "перепалки" двох стариків.